İnci Taneleri yeni bölüm 18 Nisan'da yayınlanacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Nisan 2024 21:45 - Güncelleme: 4 Nisan 2024 21:45 - Güncelleme:

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İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün bu hafta yayına girmedi. İnci Taneleri dizisi neden yok, sorusu hız kazandı. Peki, Kanal D'nin sevilen ve çok konuşulan dizisi İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İnce Taneleri yeni bölüm neden yok? İşte detaylar...