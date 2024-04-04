İnci Taneleri yeni bölüm 18 Nisan'da yayınlanacak
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İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün bu hafta yayına girmedi. İnci Taneleri dizisi neden yok, sorusu hız kazandı. Peki, Kanal D'nin sevilen ve çok konuşulan dizisi İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İnce Taneleri yeni bölüm neden yok? İşte detaylar...
İnci Taneleri yeni bölümü 4 Nisan Perşembe günü yayınlanmadı. Perşembe akşamları yayımlanan İnci Taneleri dizisini TV'de göremeyen izleyiciler İnci Taneleri dizisi neden yok, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman, sorularını arama motorlarında sorguladı.
İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM 18 NİSAN'DA YAYINLANACAK
İnci Taneleri, her perşembe izleyicisi ile buluşuyor. 4 Nisan günü tekrar bölümü yayımlanacak İnci Taneleri dizisinin bayram zamanı da ekranda olmayacağı bildirildi. İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü 18 Nisan'da yayınlanacak.
Önümüzdeki hafta da bayram nedeniyle “İnci Taneleri” ekranda olmayacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci Taneleri dizisi iki hafta üst üste tatil olacak. Dizi toplam 2 hafta ara verecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi