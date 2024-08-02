Instagram erişim engeli henüz kalkmadı! BTK konuyla ilgili bir süreçten bahsetmedi

Fotoğraf ve video paylaşmaya imkan tanıyan Instagram uygulamasına Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi.

Erişim engeliyle birlikte bazı kullanıcılar, Instagram platformunda donma ve hikayelerin açılmaması gibi sorunlar yaşarken bazı kullanıcılar da sorunsuz kullanmaya devam ettiklerini belirtti.

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Bilgi Teknoloji Kurumu internet sitesinden yapılan paylaşımda Instagram’a erişimin engellendiği belirtildi.

“Instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir.”

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ KALKTI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Instagram anasayfada donma ve hikayelerde açılmama gibi sorunların yaşanmasıyla kullanıcılar, VPN kullanarak Instagram’ı aktif olarak kullanmaya çalışıyor.

Erişim engelinin gündemde olduğu Instagram’ın ne zaman düzeleceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.