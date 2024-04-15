İran askeri gücü 2024 yılında dünyada 14. sırada yer alıyor

İran, Orta Doğu'da önemli bir askeri güce sahip olan bir ülke. İran'ın askeri gücü, geniş bir askeri personel sayısından ve çeşitli silah sistemlerinden oluşuyor. Global Firepower 2024 verilerine göre İran askeri gücünün dünyada kaçıncı sırada olduğu açıklandı. İşte İran’ın 2024 askeri gücü!

İran’ın askeri gücü 2024! ran'ın silah sistemleri arasında kendi üretimi olan ve yabancı ülkelerden satın aldığı füzeler, tanklar, savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA'lar) ve denizaltılar bulunmaktadır. İşte İran’ın askeri gücüne ilişkin bilgiler…

İRAN’IN ASKERİ GÜCÜ KAÇINCI SIRADA?

İran’ın askeri gücü Global Firepower’ın açıkladığı 2024 yılı verilerine göre dünyada 14. sırada yer almaktadır. The Institute for Economics & Peace ise 2023 yılında İran’ın askeri gücünü 35. sırada göstermiştir. Son olarak, Credit Suisse 2022 yılında İran’ın askeri gücünü 13. Sırada göstermiştir.

İRAN’IN ASKERİ GÜCÜ 2024

İran, 534.000 aktif ve 400.000 yedek personele sahip, asker sayısı bakımından dünyanın 13. büyük gücüdür.

Orta Doğu'daki askeri güç sıralamasında ise 3. sıradadır.

Silahlı kuvvetleri, İran Ordusu ve İslam Devrim Muhafızları Birliği'nden oluşmaktadır.

İran, balistik füze programı ve asimetrik savaş kabiliyetleri ile bilinmektedir.

Askeri güç tek bir faktörden ibaret değildir ve karmaşık bir dizi unsuru içerir.

Bu sıralamalar, genel bir bakış açısı sunmaktadır ve her bir kaynağın metodolojisini ve veri setlerini göz önünde bulundurmak önemlidir.

İRAN KARA KUVVETLERİ ENVANTERİ

Tank sayısı: 1650

Zırhlı Savaş Araçları: 2215

Kundağı Motorlu Silahlar: 440

Çekili Topçular: 2.188

Çoklu Roketatarlar: 1.533

İRAN HAVA KUVVETLERİ ENVANTERİ

Toplam Uçaklar: 505

Av-Önleme Uçakları: 150

Saldırı Uçakları: 158

Nakliye Uçakları: 192

Eğitim Uçakları: 101

Helikopterler: 145

Saldırı Helikopterleri: 12

İnsansız Hava Araçları: 55

İRAN DENİZ KUVVETLERİ ENVANTERİ

Toplam Donanma Gücü: 398

Fırkateyn: 6

Destroyer: 5

Korvert: 3

Denizaltı: 33

Sahil Güvenlik Botu: 230

Mayın Gemileri: 10