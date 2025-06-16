İsrail ile İran arasında yaşanan son çatışmalar, sadece iki ülkenin değil, küresel dengelerin de dikkatle izlediği gelişmeler arasında yerini aldı. İsrail'in “Yükselen Aslan Harekatı” adını verdiği operasyonla İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları, savaşın seyrini değiştirmeye başladı. İran hava savunma sistemi var mı, İsrail'in hava savunma sistemi nasıl çalışıyor soruları ise cevap arıyor.

İRAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VAR MI?

İran hava savunma sistemi alanında bilhassa son yıllarda yerli üretim sistemlere yönelerek savunma kapasitesini artırma çabasında. Şubat 2024’te Savunma Bakanlığı tarafından tanıtılan Arman ve Azarakheş sistemleri, bu alandaki en yeni gelişmeler arasında yer aldı.

İran hava savunma sistemi Arman orta menzilde 180 kilometreye kadar hedef tespiti ve 120 kilometre mesafede hedef imha etme kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Azarakheş ise alçak irtifada görev yapmak üzere tasarlanmış bir sistem ve aynı anda altı hedefi vurabilecek kapasiteye sahip.

İran'ın hava savunma sistemleri radar, elektro-optik sensörler ve termal izleyicilerle hedef tespiti ve takibi yapabiliyor.

İran, savunma sistemlerini geliştirme sürecinde de ABD ve İsrail tehdidini açıkça gözettiğini belirtmişti.

İSRAİL HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

İsrail dünyanın en gelişmiş çok katmanlı hava savunma sistemlerinden birine sahip. Sistemin en bilinen ve öne çıkan unsuru Demir Kubbe (Iron Dome) adı verilen kısa menzilli hava savunma ağı.

Demir Kubbe 4 ila 70 kilometre mesafedeki roket, havan ve insansız hava aracı gibi tehditleri saniyeler içinde tespit edip imha edebiliyor. Radar sistemleriyle çalışan sistem, tehdit oluşturan cisimleri analiz ederek hangisinin müdahale gerektirdiğine karar veriyor ve ardından hedefe karşı önleme füzesi fırlatılıyor.

Demir Kubbe’nin yanı sıra İsrail’in hava savunmasında orta menzilli tehditlere karşı David’s Sling, uzun menzilli tehditlere karşı ise Arrow sistemi kullanılıyor. Arrow sistemi atmosfer dışında görev yapabilen bir yapıya sahip.

Ayrıca daha eski savunma hattı olan Patriot füzeleri de halen sistemin bir parçası olarak kullanılıyor.

İRAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDEN ÇALIŞMADI?

Katil İsrail’in 15 Haziran sabahı gerçekleştirdiği hava saldırısı İran’ın hava savunma kapasitesine dair ciddi soru işaretleri doğurdu. Operasyon sırasında İran’ın radar sistemleri ve füze bataryalarının büyük ölçüde devre dışı kalması dikkat çekti. Uzmanlara göre bu durum İsrail’in aylar öncesinden başlattığı sistematik operasyonların bir sonucu.

İsrail ordusu savaşın başlangıcından bu yana İran’ın hava savunma altyapısına yönelik bilinçli bir şekilde saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda radar sistemleri, iletişim merkezleri ve karadan havaya füze rampaları hedef alındı.

İsrail medyasına göre son operasyonda Mossad’ın İran toprakları içinde kurduğu İHA kampları ve önceden yerleştirilen hassas silahlar doğrudan kullanıldı. Bu sayede İran’ın batısında onlarca radar istasyonu ve füze sistemi daha saldırı başlamadan önce imha edildi.

İran’ın hava savunmasının etkisiz kalmasının bir diğer nedeni de elektronik karıştırma teknikleri oldu. İsrail’in gelişmiş savaş teknolojileri, İran sistemlerinin devreye girmesini engelleyen parazit ve karartma uygulamalarıyla desteklendi.