İsrail İran savaşı neden çıktı, İsrail İran'ı neden vuruyor? Saldırılar günlerdir sürüyor!

Ortadoğu’da tansiyon bir kez daha tehlikeli seviyelere ulaştı. 13 Haziran 2025 sabahı İsrail’in İran’a karşı başlattığı kapsamlı hava saldırısı, uluslararası kamuoyunun odağına yerleşti. “Yükselen Aslan” adı verilen askeri operasyon kapsamında İran’ın nükleer altyapısı ve askeri yapıları hedef alındı. İsrail İran savaşı neden çıktı, İsrail İran'ı neden vuruyor soruları ise gündemin merkezinde.

İSRAİL İRAN SAVAŞI NEDEN ÇIKTI?

Ortadoğu’da uzun süredir devam eden İsrail-İran gerilimi 13 Haziran 2025’te İsrail’in başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonuyla açık bir savaşa dönüştü. İsrail operasyonla İran’ın nükleer altyapısını ve askeri hedeflerini vurdu.

Saldırının temel gerekçesi olarak İran’ın nükleer programı ve İsrail’e yönelik artan tehditleri gösterildi. Bilhassa 2024 yılında İran tarafından İsrail’e düzenlenen yüzlerce füze ve İHA saldırısı, Tel Aviv yönetimi tarafından doğrudan bir savaş gerekçesi olarak değerlendirildi.

İran’ın başta Hamas ve Hizbullah olmak üzere bölgedeki vekil unsurları desteklemesi de bu saldırının arka planında yer alan önemli nedenler arasında gösteriliyor. İsrail İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve uzun menzilli füze programını kendi ulusal güvenliği açısından “kırmızı çizgi” olarak gördüğünü uzun süredir dile getiriyordu.

İSRAİL İRAN'I NEDEN VURUYOR?

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı geniş kapsamlı hava saldırısının temelinde, İran’ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırma hedefi bulunuyordu.

Tel Aviv yönetimi İran’ın nükleer silah geliştirmesinin önlenmesi gerektiğini ve bu tehdidin artık sadece diplomasiyle çözülemeyecek bir aşamaya geldiğini savunuyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından yaptığı açıklamada “İran’ın nükleer silah geliştirme kabiliyetinin kalbine vurduk” diyerek operasyonun amacını açıkça dile getirdi.

İsrail Natanz ve Fordo gibi nükleer tesislerin yanı sıra İran Devrim Muhafızları’na ait üsleri ve yapının içindeki önemli isimleri de hedef aldı. Ayrıca Mossad’ın İran içerisinde uzun süredir istihbari hazırlık yaptığı ve bazı bölgelerde İHA üsleri oluşturduğu belirtildi. Saldırının yalnızca askeri değil, aynı zamanda stratejik liderlik yapısını da zayıflatmaya yönelik olduğu ifade ediliyor.

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İRAN İSRAİL ARASINDA SAVAŞ SÜRÜYOR

İsrail’in başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonuna İran’dan karşılık gecikmedi. İran, saldırıya misilleme olarak 800’den fazla Şahed sınıfı İHA’yı İsrail’e gönderdi. Aynı zamanda İran Hava Kuvvetleri de aktif hale getirilerek bazı İsrail hedeflerine yönelik saldırılar düzenlendi.

İran devlet televizyonu, İsrail saldırıları sonucu Natanz nükleer tesisinde ağır hasar meydana geldiğini doğrularken, İranlı yetkililer programlarının durdurulamayacağını ve tüm askeri imkanlarıyla karşılık vereceklerini ilan etti.

Savaşın ilerleyen aşamalarında hem askeri hem siber saldırıların arttığı, bölgedeki dengelerin ciddi şekilde değiştiği ve Lübnan, Suriye gibi diğer aktörlerin de sürece dolaylı olarak dahil olabileceği yorumları yapılıyor.

Taraflar arasındaki çatışma, yalnızca iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi etkileyebilecek boyuta ulaşmış durumda. Dünya genelinde ise İsrail-İran gerilimi büyük endişeyle izleniyor ve çatışmanın daha da büyümemesi için uluslararası çağrılar art arda geliyor.