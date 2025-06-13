Natanz Nükleer Tesisi nerede, Türkiye'ye yakın mı? İran'daki Natanz Nükleer Tesisi vuruldu!

Natanz Nükleer Tesisi nerede, Türkiye'ye yakın mı sorgulanıyor. İsrail, İran'ın İsfahan eyaletinde bulunan stratejik öneme sahip Natanz Nükleer Tesisi’ni hedef aldı. Saldırının ardından bölgede yoğun dumanlar yükselirken, radyasyon sızıntısı ihtimali nedeniyle uluslararası çevrelerde endişe büyüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), olay sonrası bölgeyle doğrudan temasa geçtiğini ve radyasyon seviyelerinin yakından izlendiğini duyurdu.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ NEREDE?

İran’ın nükleer enerji faaliyetlerinin en önemli merkezlerinden biri olan Natanz Nükleer Tesisi ülkenin merkez kesiminde yer alan İsfahan eyaletine bağlı Tahran'ın Natanz ilçesi yakınlarında bulunuyor.

Natanz Nükleer Tesisi İran’ın nükleer programında kritik bir konuma sahip. Coğrafi olarak İran’ın iç bölgelerinde yer alması Natanz Nükleer Tesisi dış müdahalelere karşı daha korunaklı kılmak amacıyla seçilmiş stratejik bir konum.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ TÜRKİYE’YE YAKIN MI?

İran’ın merkezinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi, Türkiye’ye kara yolu mesafesiyle oldukça uzak bir noktada. Türkiye-İran sınırına kıyasla tesisin konumu ülkenin iç kesimlerine daha yakın olduğu için doğrudan Türkiye sınırına yakın bir tehdit oluşturmuyor.

Fakat mesafeye rağmen muhtemel bir radyasyon sızıntısı ya da nükleer güvenlik riski gibi durumlarda, bölgesel etkiler konusunda temkinli olunması gerektiği de belirtiliyor.

İRAN’DAKİ NATANZ NÜKLEER TESİSİ VURULDU

İran'ın en önemli nükleer merkezlerinden biri olan Natanz Nükleer Tesisi, İsrail’in düzenlediği hava saldırıları sonucunda büyük hasar gördü. İran devlet televizyonu, İsfahan eyaletinde yer alan bu stratejik tesisin vurulduğunu doğruladı.

Tesisten yükselen yoğun dumanlar, saldırının büyüklüğünü ve etkisini gözler önüne serdi. Gelen ilk bilgilere göre, tesisin tamamen imha edildiği yönünde güçlü iddialar bulunuyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, saldırının ardından yaptığı açıklamada, durumu "endişe verici" olarak nitelendirdi. Grossi bölgedeki yetkililerle iletişim halinde olduklarını ve radyasyon seviyesinin dikkatle takip edildiğini duyurdu.

İran ile İsrail arasındaki gerilimin en hassas noktalarından biri haline gelen saldırı, bölgedeki istikrarı daha da kırılgan hale getirmiş durumda.