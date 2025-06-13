Nükleer silah kapasitesi, askeri caydırıcılık ve bölgesel güvenlik dengeleri açısından ülkelerin savunma stratejilerinde kritik bir rol oynamaya devam ediyor. İran ve İsrail’in nükleer silah durumu ile Türkiye’nin hava savunma sistemi kapasitesi, hem bölgesel hem de küresel düzeyde merak edilen konular arasında. İran ve İsrail'de nükleer silah var mı, Türkiye'de hava savunma sistemi var mı merakla araştırılıyor.

İRAN'DA NÜKLEER SİLAH VAR MI?

İran, nükleer silah üretimiyle ilgili uluslararası kamuoyunun yakın takibinde olmayı sürdürüyor. Fakat İran’ın elinde aktif nükleer silah bulunduğuna dair somut bir bulgu ortaya çıkmadı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve Amerikan istihbarat kurumları İran’ın henüz bir nükleer başlık üretip bunu balistik füze sistemleriyle entegre edebilecek kapasiteye ulaşamadığını bildiriyor.

İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri %60’a kadar çıkarılan seviyelerle birlikte uluslararası camiada endişeye neden oldu. Belirtilen oran silah üretiminde kullanılabilecek seviye olarak kabul ediliyor. Resmi olarak da İran nükleer silah üretimini reddediyor.

Görsel, nükleer silah temsili için kullanılmıştır.

İSRAİL'DE NÜKLEER SİLAH VAR MI?

İsrail nükleer silah politikası açısından dünyada benzersiz bir yaklaşım sergiliyor. İsrail nükleer kapasitesiyle ilgili resmi bir açıklamada bulunmuyor. İsrail'in nükleer silah varlığı ne doğrulamış ne de yalanlamış durumda.

Uluslararası analiz merkezleri ve bağımsız araştırma kuruluşları, İsrail’in fiilen nükleer bir güç olduğunu ve elinde kayda değer sayıda nükleer savaş başlığı bulunduğunu değerlendiriyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre İsrail'in 2022 yılı itibarıyla yaklaşık 90 nükleer başlığa sahip olduğu tahmin ediliyor. Bazı kaynaklar ise bu sayının 200 ila 300 arasında olabileceğini öne sürüyor.

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TÜRKİYE’NİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VAR MI?

Türkiye savunma sanayiinde son yıllarda yaptığı yatırımlar sayesinde kapsamlı bir hava savunma mimarisi kurma yolunda önemli adımlar attı. Yurdun hava sahasını korumaya yönelik olarak geliştirilen yerli ve milli projeler “Çelik Kubbe” adı verilen sistem çatısı altında bir araya getirildi.

Sistem hem düşük hem de yüksek irtifadan gelen tehditlere karşı çok katmanlı bir koruma sağlamak amacıyla tasarlandı.

Çelik Kubbe, başta SİPER, HİSAR-A+, HİSAR-O+ ve KORKUT gibi farklı menzil ve görev tanımına sahip hava savunma sistemlerini birleştiriyor. Çelik Kubbe Türkiye'nin hava savunmasında hem sabit hem de hareketli tehdit unsurlarına karşı esnek ve etkili bir cevap vermesini mümkün kılıyor.

Görsel, nükleer silah temsili için kullanılmıştır.

Aynı zamanda Çelik Kubbe yapay zeka destekli komuta kontrol yazılımlarıyla hava sahasında gerçekleşen tehditleri hızlı bir şekilde tespit edip, bunlara yönelik anında karşılık verebiliyor.

Ülke genelinde konuşlandırılan hava radar mevzileri, savunma ağının temelini oluşturuyor. Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerin yanı sıra Kocaeli, Hatay, Muğla ve Erzurum gibi stratejik bölgelerde hava radar komutanlıkları aktif görev yapıyor. Türkiye’nin yerli üretim hava savunma füzeleri arasında SUNGUR, LEVENT ve SİPER sistemleri yer alıyor.