İsrail NATO üyesi mi, İran NATO üyesi mi, hangi ülkeler NATO'ya üye?

Küresel güvenlik politikalarının merkezinde yer alan NATO dünya gündeminde artık daha fazla yer buluyor. Öte yandan İsrail İran çatışması da gündemde yer bulurken İsrail NATO üyesi mi, hangi ülkeler NATO'ya üye soruları da merakla araştırılmaya başlanmış durumda.

İSRAİL NATO ÜYESİ Mİ?

İsrail NATO ile çeşitli düzeylerde iş birliği yürüten ülkeler arasında yer alıyor. Yakın iş birliklerine rağmen İsrail resmi olarak NATO üyesi değil.

NATO’ya katılım yalnızca üye ülkelerin onayıyla gerçekleşir ve kararlar oy birliği ile alınır. İsrail zaman zaman NATO operasyonlarına destek sağlasa da örgütün karar mekanizmalarında herhangi bir oy hakkına sahip değildir.

İRAN NATO ÜYESİ Mİ?

İran NATO üyesi ülkeler arasında yer almıyor.

HANGİ ÜLKELER NATO'YA ÜYE?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 1949 yılında 12 ülkenin katılımıyla kuruldu. Bugün itibarıyla NATO’nun toplamda 32 üye ülkesi bulunuyor. Son olarak NOTA'ya İsveç'in 2024 yılında katılımıyla üye sayısı 32’ye yükselmiştir.

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NATO’YA ÜYE ÜLKELERİN GÜNCEL LİSTESİ