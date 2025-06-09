NATO'dan kritik uyarı! "Dakikalar içinde Avrupa’yı vurabilirler"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın askeri kapasitesini beklenenden çok daha hızlı artırdığını belirterek çarpıcı bir senaryo ortaya koydu. "Yeni nesil Rus füzeleri ses hızının kat kat üzerinde hareket ediyor. Avrupa başkentleri artık dakikalarla ölçülüyor" diyen Rutte, Rusya’nın NATO’ya karşı askeri güç kullanmaya 5 yıl içinde hazır hale gelebileceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Londra'daki düşünce kuruluşu Chatham House’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın askeri kapasitesini beklenenden çok daha hızlı artırdığına dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. Rutte, "Rusya, NATO’ya karşı askeri güç kullanmaya 5 yıl içinde hazır olabilir" dedi.

Rutte, 24-25 Haziran’da Lahey’de yapılacak NATO Zirvesi’nde, müttefik ülkelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) yüzde 5’ini savunmaya ayırması konusunda anlaşmaya varmalarını beklediğini açıkladı.

"HER MÜTTEFİK ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Rutte, güvenlik yükünün dengelenmesi gerektiğini belirterek, "ABD bu yükün çok fazlasını taşıdı. Avrupa ve Kanada daha fazlasını yapacak, ABD de NATO’ya olan sarsılmaz bağlılığını sürdürecek" dedi.

"RUSYA 3 AYDA NATO'NUN BİR YILDA ÜRETTİĞİNİ ÜRETİYOR"

Rusya’nın Çin, İran ve Kuzey Kore ile askeri iş birliklerini artırdığına dikkat çeken Rutte, şu çarpıcı bilgileri paylaştı:

"Rusya, Çin teknolojisiyle ordusunu yeniden yapılandırıyor ve mühimmat üretiminde NATO'yu üçe katlıyor. Bu yıl 1500 tank, 3000 zırhlı araç ve 200 İskender füzesi üretmesi bekleniyor. Yeni nesil Rus füzeleri ses hızının çok üzerinde ilerliyor. Avrupa başkentleri arasındaki mesafe artık sadece dakikalarla ölçülüyor."

"HAYALPERESTLİK BİZİ GÜVENDE TUTMAZ"

Rutte, tarihin barışı korumak için savaşa hazırlanmanın gerekliliğini gösterdiğini ifade ederek, "Hayalperestlik bizi güvende tutmaz. Tehlikeyi yok sayamayız. Umut bir strateji değildir" diye konuştu.

"700 F-35 SAVAŞ UÇAĞI ALINACAK"

Orduların, binlerce tank ile milyonlarca top mermisine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Rutte, lojistik, tedarik, ulaşım ve sağlık desteği gibi kritik destek kabiliyetlerinin de iki katına çıkarılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. NATO müttefiklerinin bu kapsamda daha fazla savaş gemisi ve savaş uçağı için yatırım yapacağını belirten Rutte, sadece savaş uçakları alanında, toplamda en az 700 adet F-35’in satın alınmasının planlandığını açıkladı.

"YATIRIMLAR 1 MİLYAR İNSANI KORUMAK İÇİN"

Rutte, yapılacak tüm askeri harcamaların amacı hakkında da net konuştu: "Bu harcamalar bir kişiyi memnun etmek için değil, 1 milyar insanı korumak için gerekli."

NATO'NUN UKRAYNA POLİTİKASI: BARIŞ İÇİN DESTEK SÜRECEK

rutte, nato’nun ukrayna’ya desteğinin, savaşı uzatmak değil, ukrayna’nın kendisini savunmasını sağlamak için olduğunu belirtti. "ukrayna halkı adil ve kalıcı bir barışı hak ediyor" dedi.