İş adamı Asım Kibar hayatını kaybetti! Asım Kibar kimdir, nereli?

Türk sanayiinin öncülerinden iş dünyasının tanınan ismi Asım Kibar 92 yaşında hayatını kaybetti. Kibar Holding’in Kurucusu ve Onursal Başkanı olarak Türkiye ekonomisine ve sanayisine yön veren Kibar, bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Asım Kibar kimdir, nereli, neden vefat etti merak ediliyor.

ASIM KİBAR HAYATINI KAYBETTİ

Türk sanayiinin öncülerinden, iş dünyasında güven ve dürüstlük denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Asım Kibar 92 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Kibar 8 Haziran Pazar günü İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak.

ASIM KİBAR KİMDİR?

1933 yılında Kayseri’de doğan Asım Kibar iş hayatına henüz 18 yaşındayken manifatura ticaretiyle başladı. Erken yaşlarda girişimcilikle tanışan Kibar, 1960'lı yıllarda Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nda çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu.

1970 yılı ise İstanbul’da kurduğu aile şirketiyle demir ticaretine atıldı ve bu girişim zamanla dev bir sanayi topluluğu olan Kibar Holding’e dönüştü.

Kibar Holding’in temellerini atan Asım Kibar yıllar içinde bu yapıyı büyüterek çok sektörlü bir holding haline getirdi. Sanayi yatırımlarının yanı sıra eğitime ve sağlığa verdiği önemle de tanındı. Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Hastanesi onun katkılarıyla hayata geçti.

Yatırımları nedeniyle üniversite tarafından "Fahri Doktora" unvanına layık görüldü. Ayrıca Tuzla’da hizmete kazandırdığı eğitim kurumları ve sosyal tesislerle de binlerce kişiye fayda sağladı.

Asım Kibar'ın başarılarla dolu iş hayatı, birçok ödülle taçlandırıldı. 1997 yılında Siyaset Dergisi, 1998 yılında Milli Prodüktivite Merkezi ve Kayseri Sanayi Odası, 1999 yılında Rotary Club Kocaeli ve Nokta Dergisi tarafından "Yılın İşadamı" seçildi. 2002 yılında İtalya Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen "Commandatore Liyakat Nişanı", onun uluslararası alanda da takdir gördüğünü gösterdi. 2016’da ise Capital ve Ekonomist dergileri tarafından "Türk İş Dünyası Onur Ödülü" ile onurlandırıldı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın kurucu üyelerinden biri olan Asım Kibar, gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlamaya da önem verdi. 2014 yılında aktif görevini bırakarak Kibar Holding’de Onursal Başkanlık görevine geçen Kibar, o tarihten itibaren tecrübeleriyle topluluğa rehberlik etmeye devam etti.

“Güven En Değerli Servet” isimli otobiyografik eseriyle iş dünyasında geçen yıllarını ve ilkelerini kalıcı hale getiren Kibar, hem bir sanayi lideri hem de toplumsal değerlere bağlı bir örnek figür olarak hafızalarda kalacak.