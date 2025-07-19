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İsa Mesih Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsa Mesih Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi, Avukat, İstifa, 2023, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelecek Partisi'nin kurucularından biri olan İsa Mesih Şahin, Türk siyasetçi ve avukattır. 2023 Türkiye genel seçimlerinde 28. dönem İstanbul milletvekili seçilmiştir.Gelecek Partisi'nden istifa etmesi üzerine İsa Mesih Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları gündeme geldi.

Gelecek Partisi kurucuları arasında yer alan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin partisinden istifa etti. Bunun üzerine arama motorlarında İsa Mesih Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları sorgulatılmaya başladı. 

İsa Mesih Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? - 1. Resim

İSA MESİH ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İsa Mesih Şahin 1982 yılında Osmaniye'de doğdu. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşında olan Şahin, Türk siyasetçileri arasında yer alırken aynı zamanda avukattır. 2023 Türkiye genel seçimlerinde 28. dönem İstanbul milletvekili seçilmiştir.

İsa Mesih Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? - 2. Resim

İsa Mesih Şahin, Ortaokulu Osmaniye İmam Hatip Lisesi'nde liseyi Osmaniye-Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okudu. Üniversite eğitimini 2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

İsa Mesih Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? - 3. Resim

Kadıköy’de kendisine ait hukuk bürosunda serbest avukatlık yaptı. Ardından 2013-2015 yılları arasında Kadıköy-Kozyatağı İdman Yurdu Spor Kulübü başkanlığını üstlendi. Kızılay Kadıköy Şubesi'nde genel sekreterlik yaptı.

İsa Mesih Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? - 4. Resim

Üniversite yıllarında ise ilk siyasi kariyerine 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Kadıköy Gençlik Kolları'na katımasıyla başladı. 2014-2018 döneminde partinin Kadıköy ilçe başkanlığı görevini üstlendi. 9 Kasım 2019 tarihinde AK Parti'den istifa etti.

İsa Mesih Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? - 5. Resim

12 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulunda yer aldı. 8 Ocak 2020'de partinin İstanbul İl Başkanlığını kurdu ve kurucu ilk başkanı olarak görevini yürüttü.

İsa Mesih Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? - 6. Resim

2023 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 2. seçim bölgesinde Millet İttifakı kontenjanından CHP listesinden 7. sıra milletvekili adayı oldu. 28. dönem milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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