Türk futbolunun gelecek vadeden yeteneklerinden biri olarak gösterilen İsak Vural'ın kariyeri, yaşı ve hangi takımda forma giydiği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Genç yaşıyla uluslararası futbol camiasında adını duyuran İsak Vural, hem Türk hem de İsveç vatandaşlığına sahip olan yetenekli bir orta saha oyuncusudur.

İtalyan Serie A kulübü Pisa'da orta saha oyuncusu olarak oynayan profesyonel futbolcu İsak Vural, Milli Takım'da yer almasıyla gündeme geldi

İsak Vural kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Hayatı ve kariyeri araştırılıyor

İSAK VURAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

28 Mayıs 2006 yılında İsveçStockholm'da dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 19 yaşında olan Vural, İtalyan Serie A kulübü Pisa'da oynamaktadır.

2013 yılında memleketi İsveç'e dönerek Hammarby IF'ye katıldı ve genç takımlarındaki performansı İspanyol devi Barcelona'nın dikkatini çekti. Ancak Barcelona'nın oturma ve çalışma izni koşullarını karşılayamaması üzerine Vural, 2018'de Benfica'ya imza atmak için Portekiz'e taşındı.

İsak Vural kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Hayatı ve kariyeri araştırılıyor

İsak Vural, Benfica'nın altyapı akademisinde geçirdiği dört yılın üzerine 28 Şubat 2022'de Fenerbahçe'ye imza atmak üzere Türkiye'ye taşındı . Aynı yılın 19 Nisan'ında Vural, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e karşı oynanan ve 1-0 kazanılan hazırlık maçında resmi olmayan ilk maçına çıktı. Türkiye'yi 16 yaş altı seviyesinde temsil etti

İLGİLİ HABERLER SPOR İsak Vural Shakhtar Donetsk maçında sahada

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası