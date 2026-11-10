İstanbul baraj doluluk oranı, 10 Kasım 2026 Salı günü İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilerle yeniden gündeme geldi. Sonbahar yağışlarının ardından şehrin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki seviyeler yakından takip ediliyor. Ömerli, Darlık, Terkos, Alibey ve diğer barajların doluluk oranları arasındaki farklılıklar dikkat çekerken İstanbul genelindeki ortalama su seviyesi araştırılıyor.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Kasım 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını yayımladı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajın güncel ölçümleri, bazı havzalarda su seviyesinin yüksek olduğunu, bazılarında ise düşük seviyelerin devam ettiğini gösterdi.

İSTANBUL’DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İstanbul'da sonbahar aylarında etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyeleri gündemdeki yerini koruyor. İSKİ, kent genelinde içme suyu sağlayan barajlara ilişkin güncel ölçümlerini 10 Kasım Salı günü paylaştı. Saat 09.26 itibarıyla güncellenen verilere göre İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,81 olarak kaydedildi. Kasım ayının ilk günlerinden itibaren açıklanan ölçümlerde bazı barajların su seviyelerinde belirgin artışlar görüldü.

İSKİ son durumu paylaştı! İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI SON DURUM

İSKİ'nin 10 Kasım 2026 tarihli ölçümleri, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk seviyelerini ortaya koydu. Son verilere göre en yüksek doluluk oranı yüzde 94,02 ile Darlık Barajı'nda kaydedildi.

İSKİ 10 Kasım 2026 baraj doluluk oranları:

Ömerli Barajı: %82,71

Darlık Barajı: %94,02

Elmalı Barajı: %69,60

Terkos Barajı: %52,16

Alibey Barajı: %79,18

Büyükçekmece Barajı: %41,35

Sazlıdere Barajı: %42,97

Istrancalar Barajı: %78,61

Kazandere Barajı: %11,85

Pabuçdere Barajı: %7,55

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