İSKİ su kesintisi 28 Ekim! İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?

İSKİ su kesintisi 28 Ekim programı, İstanbul'da arıza nedeniyle su verilemeyen bölgelerde yaşayan vatandaşların gündeminde. Arnavutköy, Küçükçekmece, Sarıyer, Maltepe ve Sancaktepe'de kesintiden etkilenen mahalleler ile suların yeniden verileceği saatler araştırılıyor.

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İstanbul'da 28 Ekim Çarşamba günü bazı ilçelerde içme suyu hattında meydana gelen arızalar nedeniyle plansız su kesintileri uygulanıyor. İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre farklı çaplara sahip şebeke hatlarında yaşanan arızalar Arnavutköy, Küçükçekmece, Sarıyer, Maltepe ve Sancaktepe'nin bazı mahallelerini etkiliyor. Ekiplerin sahadaki çalışmaları sürerken her bölge için tahmini bitiş saatleri de açıklandı.

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 28 EKİM 2026

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

M.fevzi Çakmak Mah. / Arnavutköy

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

28.10.2026 08:47

Tahmini Bitiş

28.10.2026 16:00

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Kanarya Mah., İstasyon Mah.

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

28.10.2026 09:36

Tahmini Bitiş

28.10.2026 17:00

SARIYER SU KESİNTİSİ

Poligon Mah., İstinye Mah., Yeniköy Mah.

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

28.10.2026 11:35

Tahmini Bitiş

28.10.2026 17:00

MALTEPE SU KESİNTİSİ

Fındıklı Mah / Maltepe

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

28.10.2026 11:45

Tahmini Bitiş

28.10.2026 15:00

SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ

Abdurrahmangazi Mah., Eyüp Sultan Mah., Osmangazi Mah.,

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

28.10.2026 11:56

Tahmini Bitiş

28.10.2026 14:00

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