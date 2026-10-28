Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

İSKİ su kesintisi 28 Ekim! İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İSKİ su kesintisi 28 Ekim! İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık ResmiİSKİ su kesintisi 28 Ekim! İstanbulda su kesintisi ne zaman bitecek?

İSKİ su kesintisi 28 Ekim programı, İstanbul'da arıza nedeniyle su verilemeyen bölgelerde yaşayan vatandaşların gündeminde. Arnavutköy, Küçükçekmece, Sarıyer, Maltepe ve Sancaktepe'de kesintiden etkilenen mahalleler ile suların yeniden verileceği saatler araştırılıyor.

Kaydet
|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

İstanbul'da 28 Ekim Çarşamba günü bazı ilçelerde içme suyu hattında meydana gelen arızalar nedeniyle plansız su kesintileri uygulanıyor. İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre farklı çaplara sahip şebeke hatlarında yaşanan arızalar Arnavutköy, Küçükçekmece, Sarıyer, Maltepe ve Sancaktepe'nin bazı mahallelerini etkiliyor. Ekiplerin sahadaki çalışmaları sürerken her bölge için tahmini bitiş saatleri de açıklandı.

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 28 EKİM 2026

ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

M.fevzi Çakmak Mah. / Arnavutköy
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
28.10.2026 08:47
Tahmini Bitiş
28.10.2026 16:00

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Kanarya Mah., İstasyon Mah.
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
28.10.2026 09:36
Tahmini Bitiş
28.10.2026 17:00

SARIYER SU KESİNTİSİ

Poligon Mah., İstinye Mah., Yeniköy Mah.
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
28.10.2026 11:35
Tahmini Bitiş
28.10.2026 17:00

MALTEPE SU KESİNTİSİ

Fındıklı Mah / Maltepe
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
28.10.2026 11:45
Tahmini Bitiş
28.10.2026 15:00

SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ

Abdurrahmangazi Mah., Eyüp Sultan Mah., Osmangazi Mah.,
Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
28.10.2026 11:56
Tahmini Bitiş
28.10.2026 14:00

İLGİLİ HABERLER
Ankara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
HABERLER
Ankara elektrik kesintisi 28-29 Ekim! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.