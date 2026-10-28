İSKİ su kesintisi 28 Ekim! İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek?
İSKİ su kesintisi 28 Ekim programı, İstanbul'da arıza nedeniyle su verilemeyen bölgelerde yaşayan vatandaşların gündeminde. Arnavutköy, Küçükçekmece, Sarıyer, Maltepe ve Sancaktepe'de kesintiden etkilenen mahalleler ile suların yeniden verileceği saatler araştırılıyor.
İstanbul'da 28 Ekim Çarşamba günü bazı ilçelerde içme suyu hattında meydana gelen arızalar nedeniyle plansız su kesintileri uygulanıyor. İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre farklı çaplara sahip şebeke hatlarında yaşanan arızalar Arnavutköy, Küçükçekmece, Sarıyer, Maltepe ve Sancaktepe'nin bazı mahallelerini etkiliyor. Ekiplerin sahadaki çalışmaları sürerken her bölge için tahmini bitiş saatleri de açıklandı.
İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 28 EKİM 2026
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ
M.fevzi Çakmak Mah. / Arnavutköy
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
28.10.2026 08:47
Tahmini Bitiş
28.10.2026 16:00
KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ
Kanarya Mah., İstasyon Mah.
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
28.10.2026 09:36
Tahmini Bitiş
28.10.2026 17:00
SARIYER SU KESİNTİSİ
Poligon Mah., İstinye Mah., Yeniköy Mah.
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
28.10.2026 11:35
Tahmini Bitiş
28.10.2026 17:00
MALTEPE SU KESİNTİSİ
Fındıklı Mah / Maltepe
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
28.10.2026 11:45
Tahmini Bitiş
28.10.2026 15:00
SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ
Abdurrahmangazi Mah., Eyüp Sultan Mah., Osmangazi Mah.,
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
28.10.2026 11:56
Tahmini Bitiş
28.10.2026 14:00