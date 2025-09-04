İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu!

İsmail Kartal kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Kartal’ın sarı-lacivertli takımda dördüncü kez teknik direktörlük yapacak. Kulüp yönetiminin bugün düzenlediği toplantının ardından Kartal’ın göreve resmi olarak başlayacağının duyurulacağı öne sürüldü.

İSMAİL KARTAL KİMDİR?

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal’ı getirdi. Kulüpte dördüncü kez göreve başlayacak olan Kartal, sarı-lacivertli takımın saha içi ve saha dışı yapılanmasında deneyimiyle tanınıyor. Bugün yapılacak kulüp yönetimi toplantısının ardından Kartal’ın resmen göreve başlaması bekleniyor.

İSMAİL KARTAL NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İsmail Kartal 15 Haziran 1961’de İstanbul’da doğdu. 62 yaşındaki teknik adam, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerini Türk futboluna uzun yıllar hizmet ederek sürdürdü.

İSMAİL KARTAL KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine Sarıyer’de başlayan Kartal, Gaziantepspor ve Fenerbahçe’de uzun yıllar forma giydi. Fenerbahçe’de 235 maça çıkan Kartal, 15 gol kaydetti ve futbolculuk kariyerinde Denizlispor’da gösterdiği performansla dikkat çekti. Milli takımda toplam 8 kez forma giyen Kartal, 2 kez U21, 6 kez A Milli takımda mücadele etti.

Teknik direktörlük kariyerine Kardemir Karabükspor ile başlayan Kartal, Sivasspor’u Süper Lig’e taşıdı. Mardinspor, Malatyaspor, Orduspor ve Konya Şekerspor’da görev aldıktan sonra Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük yaptı.

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilen Kartal, takımını ilk derbi galibiyetine taşıdı. Daha sonra Eskişehirspor ve Ankaragücü’nü çalıştıran Kartal, Ankaragücü’nü Süper Lig’e yükseltme başarısı gösterdi. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe’yi üçüncü kez çalıştıran Kartal, takımını deplasmanda mağlubiyet yaşamadan ligi 99 puanla ikinci sırada tamamladı.