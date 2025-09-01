Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı! İsmail Kartal'dan ilk mesaj

Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listenin başındaki isimlerden olan İsmail Kartal, sarı-lacivertli takıma ilişkin ilk mesajını verdi.

Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Benfica mağlubiyeti sonrası Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları sürerken listenin başındaki isimlerden olan İsmail Kartal'dan ilk mesaj geldi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'la dün teknede bir görüşme gerçekleştiren 64 yaşındaki deneyimli teknik adamın, 2 saatlik görüşmede yaptığı konuşma ortaya çıktı. 

Fenerbahçe'de kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı! İsmail Kartal'dan ilk mesaj - 1. Resim

KARTAL'IN KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Hamdi Akın'a takıma hakim olduğunu söyleyen Kartal, "Tüm maçları izledim. Oyuncuların durumunu biliyorum. Takımın içindeydim. Ne yapacağımı biliyorum. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı! İsmail Kartal'dan ilk mesaj - 2. Resim

NİHAİ KARAR BEKLENİYOR

Hamdi Akın'ın, Başkan Ali Koç ile görüşmenin detaylarının paylaştıktan sonra nihai kararın verileceği belirtildi.

Fenerbahçe, İsmail'in Kartal'ın dışında son olarak Benfica'yı çalıştıran Alman Rocer Schmidt ile de görüşmeleri sürdürüyor.

