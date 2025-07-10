İsmail Sarıkaya cenazesi ne zaman, nerede? İsmail Sarıkaya’nın cenaze programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2025 16:12 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 16:12 - Güncelleme:

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alan Mehmet İsmail Sarıkaya, aynı zamanda üç dönem boyunca 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Başkanlığı görevini de üstlenmişti. İsmail Sarıkaya'nın cenaze programı ve vefatı Galatasaray tarafından duyuruldu. İsmail Sarıkaya cenazesi ne zaman, nerede merak ediliyor.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Sarıkaya’nın vefat haberi duyuruldu. Duyuruda ''Kulübümüzde üç dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, mevcut dönemde Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra üç dönem 1905 GSYİAD Başkanlığı gibi çeşitli kademelerde camiamıza önemli hizmetlerde bulunan 11671 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet İsmail Sarıkaya’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.'' ifadelerine yer verildi. Peki, İsmail Sarıkaya cenazesi ne zaman, nerede olacak? İSMAİL SARIKAYA CENAZESİ NE ZAMAN? İsmail Sarıkaya’nın cenazesi 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü kaldırılacak. Sarıkaya için öğle namazını müteakiben cenaze töreni düzenlenecek. İlgili Haber Yazar Nihat Genç kimdir, neden öldü? Nihat Genç'in cenaze programı belli oldu İSMAİL SARIKAYA CENAZESİ NEREDE OLACAK? Cenaze töreni İstanbul’daki Etiler Camii’nde yapılacak. Namazın ardından Sarıkaya, Anadolu Kavağı Mezarlığı’na defnedilecek. İlgili Haber İsmail Sarıkaya kimdir, neden öldü? Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya hayatını kaybetti İSMAİL SARIKAYA CENAZE TÖRENİ PROGRAMI 12 Temmuz Cumartesi günü öğle namazı sonrası Etiler Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Tören sonrasında İsmail Sarıkaya’nın naaşı Anadolu Kavağı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Galatasaray camiası ve sevenleri törene katılarak Sarıkaya’ya son görevlerini yerine getirecek.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan