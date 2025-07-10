Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İsmail Sarıkaya cenazesi ne zaman, nerede? İsmail Sarıkaya’nın cenaze programı belli oldu

İsmail Sarıkaya cenazesi ne zaman, nerede? İsmail Sarıkaya’nın cenaze programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsmail Sarıkaya cenazesi ne zaman, nerede? İsmail Sarıkaya’nın cenaze programı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alan Mehmet İsmail Sarıkaya, aynı zamanda üç dönem boyunca 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Başkanlığı görevini de üstlenmişti. İsmail Sarıkaya'nın cenaze programı ve vefatı Galatasaray tarafından duyuruldu. İsmail Sarıkaya cenazesi ne zaman, nerede merak ediliyor.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Sarıkaya’nın vefat haberi duyuruldu.

Duyuruda ''Kulübümüzde üç dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, mevcut dönemde Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra üç dönem 1905 GSYİAD Başkanlığı gibi çeşitli kademelerde camiamıza önemli hizmetlerde bulunan 11671 Sicil Numaralı Üyemiz Mehmet İsmail Sarıkaya’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.'' ifadelerine yer verildi. Peki, İsmail Sarıkaya cenazesi ne zaman, nerede olacak?

İsmail Sarıkaya cenazesi ne zaman, nerede? İsmail Sarıkaya’nın cenaze programı belli oldu - 1. Resim

İSMAİL SARIKAYA CENAZESİ NE ZAMAN?

İsmail Sarıkaya’nın cenazesi 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü kaldırılacak. Sarıkaya için öğle namazını müteakiben cenaze töreni düzenlenecek.

İsmail Sarıkaya cenazesi ne zaman, nerede? İsmail Sarıkaya’nın cenaze programı belli oldu - 2. Resim

İSMAİL SARIKAYA CENAZESİ NEREDE OLACAK?

Cenaze töreni İstanbul’daki Etiler Camii’nde yapılacak. Namazın ardından Sarıkaya, Anadolu Kavağı Mezarlığı’na defnedilecek.

İsmail Sarıkaya cenazesi ne zaman, nerede? İsmail Sarıkaya’nın cenaze programı belli oldu - 3. Resim

İSMAİL SARIKAYA CENAZE TÖRENİ PROGRAMI

12 Temmuz Cumartesi günü öğle namazı sonrası Etiler Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Tören sonrasında İsmail Sarıkaya’nın naaşı Anadolu Kavağı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Galatasaray camiası ve sevenleri törene katılarak Sarıkaya’ya son görevlerini yerine getirecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet almıştı! İfadesinde her şeyi tek tek anlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 LGS tercih süreci veli kılavuzu yayımlandı - HaberlerLGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 LGS tercih süreci veli kılavuzu yayımlandıİsmail Sarıkaya kimdir, neden öldü? Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya hayatını kaybetti - Haberlerİsmail Sarıkaya kimdir, neden öldü? Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya hayatını kaybettiAsensio Fenerbahçe’ye geliyor! Marco Asensio piyasa değeri ne kadar, istatistikleri nasıl? - HaberlerAsensio Fenerbahçe’ye geliyor! Marco Asensio piyasa değeri ne kadar, istatistikleri nasıl?KPSS merkezi atama tercih kılavuzu 2025: ÖSYM merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı, atama tercihleri ne zaman? - HaberlerKPSS merkezi atama tercih kılavuzu 2025: ÖSYM merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı, atama tercihleri ne zaman?LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2025 LGS sonuç sorgulama ekranı - HaberlerLGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2025 LGS sonuç sorgulama ekranıTuncay Azaphan kimdir, neden öldü? Dinçer Azaphan'ın babasıydı - HaberlerTuncay Azaphan kimdir, neden öldü? Dinçer Azaphan'ın babasıydı
Sonraki Haber Yükleniyor...