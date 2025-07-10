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İsmail Sarıkaya kimdir, neden öldü? Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsmail Sarıkaya kimdir, neden öldü? Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya hayatını kaybetti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Spor Kulübü’nün sevilen yöneticilerinden Mehmet İsmail Sarıkaya'nın vefat haberi spor dünyasını yasa boğdu. Kulüpte uzun yıllardır çeşitli görevlerde yer alan ve önemli hizmetlere imza atan Sarıkaya'nın vefatı başta sarı-kırmızılı camia olmak üzere spor kamuoyunda büyük üzüntüye neden oldu. Kamuoyu tarafından İsmail Sarıkaya kimdir, neden öldü, hastalığı neydi soruları ise araştırılmaya başlandı.

Galatasaray'da üç dönem yönetim kurulu üyeliği yapan, aynı zamanda mevcut dönemde Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alan Mehmet İsmail Sarıkaya, aynı zamanda üç dönem boyunca 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

Galatasaray resmi sitesi duyurusuna göre Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya maalesef hayatını kaybetti. 

İsmail Sarıkaya kimdir, neden öldü? Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya hayatını kaybetti - 1. Resim

İSMAİL SARIKAYA KİMDİR?

İsmail Sarıkaya Galatasaray Spor Kulübü’nde üç dönem yönetim kurulu üyeliği yapmış, halen Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan deneyimli isimlerdendi.

1967 İstanbul doğumlu olan Sarıkaya, Robert Kolej ve Ata Koleji’nde eğitim aldıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu.

İnşaat mühendisi olarak çalışan Sarıkaya, Galatasaray Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti ve Yardımlaşma Sandığı üyesiydi. Evli ve iki çocuk babasıydı.

İsmail Sarıkaya kimdir, neden öldü? Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya hayatını kaybetti - 2. Resim

İSMAİL SARIKAYA NEDEN ÖLDÜ?

Galatasaray camiasının sevilen ismi İsmail Sarıkaya’nın vefat sebebi hakkında kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı. Cenazesi 12 Temmuz Cumartesi günü Etiler Camii’nde kılınacak namaz sonrası Anadolu Kavağı Mezarlığı’nda defnedilecek.

İsmail Sarıkaya kimdir, neden öldü? Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya hayatını kaybetti - 3. Resim

İSMAİL SARIKAYA HASTALIĞI NEYDİ?

İsmail Sarıkaya’nın hastalığı hakkında kamuoyuna herhangi bir bilgi duyurulmadı. İsmail Sarıkaya ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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