İSO 500 listesi belli oldu! Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı

Sanayi dünyasının merakla beklediği liste sonunda açıklandı. Türkiye'nin üretim kapasitesini ve ekonomik potansiyelini gözler önüne seren İSO 500 araştırması bu yıl da dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl düzenli olarak yayımladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması, 2024 yılına dair çarpıcı verilerle kamuoyuyla paylaşıldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 1968 yılından bu yana aralıksız olarak hazırlanan ve Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını sıralayan İSO 500 listesi bu yıl 57. kez açıklandı. 2024 yılına ait sonuçlar İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde düzenlenen bir toplantı ile duyuruldu.

Kapsamlı araştırmaya göre, üretimden satışlarda Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), 651,6 milyar lira ile zirvedeki yerini korumayı başardı.

İSO 500 İLK ÜÇTE YER ALAN DEVLER DEĞİŞMEDİ

Araştırma sonuçlarına göre TÜPRAŞ, üretimden satışlarda açık ara farkla birinciliğini sürdürdü. TÜPRAŞ’ı 356 milyar liralık satışla Ford Otomotiv izlerken, üçüncü sırada 201,6 milyar lira ile Star Rafineri AŞ yer aldı.

Listenin dördüncü sırasında 169 milyar lira ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ bulunurken, şirketi 166,6 milyar lira ile İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, 159,4 milyar lira ile Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları AŞ ve 133,3 milyar lira ile Arçelik takip etti. Toyota’nın ise geçen yılki beşincilikten dördüncülüğe yükselmesi dikkat çekti.

İSO 500 LİSTESİNE YENİDEN GİREN VE YÜKSELEN ŞİRKETLER

İskenderun Demir ve Çelik AŞ 2023 yılında 12. sırada yer alırken, 110 milyar liralık üretimden satışla 2024 listesinde 8. sıraya yükseldi. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 103,7 milyar lirayla 9. sırada yer alırken, Hyundai Motor Türkiye Otomotiv AŞ 103 milyar liralık satışla ilk 10'a girerek 10. sıranın sahibi oldu.

İSO 500 LİSTESİ İLK 25 ŞİRKET

TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Star Rafineri A.Ş. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. Arçelik A.Ş. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş. TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Mercedes-Benz Türk A.Ş. EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Aygaz A.Ş. Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.