İspanyol futbolunun dört güçlü ekibini bir araya getirecek 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu İstanbul'da düzenlenecek. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın mücadele edeceği turnuvanın maç takvimi ve karşılaşmaların oynanacağı statlar belli oldu.

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Futbolseverler, Avrupa'nın önemli kulüplerini İstanbul'da izleme fırsatı bulacak. Organizasyon kapsamında iki yarı final karşılaşması ve final mücadelesi Türkiye'de gerçekleştirilecek. Peki, İspanya Süper Kupa maçları ne zaman oynanacak, hangi statta?

İspanya Süper Kupa maçları ne zaman oynanacak, hangi statta? İstanbul’da 2027 Süper Kupa heyecanı!

İSPANYA SÜPER KUPA MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı 2027 İspanya Süper Kupa karşılaşmaları, 2, 3 ve 6 Şubat 2027 tarihlerinde oynanacak. Dört takımın katıldığı turnuvada ilk iki gün yarı final maçları yapılacak. Yarı finallerden galip ayrılan ekipler ise 6 Şubat'ta şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

İspanya Süper Kupa maçları ne zaman oynanacak, hangi statta? İstanbul’da 2027 Süper Kupa heyecanı!

İSPANYA SÜPER KUPA MAÇLARI HANGİ STATTA, NEREDE OYNANACAK?

•⁠ ⁠2 Şubat 2027: Barcelona-Atletico Madrid - Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi

•⁠ ⁠3 Şubat 2027: Real Sociedad-Real Madrid - Beşiktaş Stadyumu

•⁠ ⁠6 Şubat 2027: Final - Ali Sami Yen Spor Kompleksi



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