Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

İstanbul baraj doluluk oranı güncellendi! İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İstanbul baraj doluluk oranı güncellendi! İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Başlık Resmiİstanbul baraj doluluk oranı güncellendi! İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul baraj doluluk oranı, kentte etkili olan kuvvetli sağanağın ardından yeniden gündeme geldi. İSKİ’nin 15 Ekim tarihli verilerini güncellemesiyle Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibey ve diğer barajlardaki son su seviyesi merak ediliyor.

Kaydet
|

İstanbul’da 14 Ekim akşamından itibaren etkisini artıran yağışların ardından gözler kentin su kaynaklarına çevrildi. İSKİ’nin sabah saatlerinde yenilediği baraj verileri, önceki güne göre dikkat çeken bir değişime işaret ederken en yüksek ve en düşük doluluk seviyesine sahip barajlar da belli oldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ’nin 15 Ekim 2026 saat 09.14 itibarıyla güncellediği verilere göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 45,22 olarak ölçüldü. Kentte etkili olan yağışların ardından barajlardaki güncel su seviyesi yeniden yükselişe geçti. İSKİ ekranında 14 Ekim’de İstanbul’a verilen toplam su miktarının ise 2 milyon 925 bin metreküp olduğu bilgisi yer aldı.

İstanbul baraj doluluk oranı güncellendi! İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Başlık Resmiİstanbul baraj doluluk oranı güncellendi! İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin 15 Ekim tarihli baraj grafiğinde Elmalı Barajı en yüksek doluluk seviyesine sahip baraj olarak görülüyor ve seviyesi yüzde 100’e oldukça yakın seyrediyor. Istrancalar da yüzde 80’in üzerindeki seviyesiyle yüksek doluluk gösteren kaynaklar arasında bulunuyor. Darlık, Alibey ve Ömerli barajlarında doluluk yüzde 60 bandı ve üzerinde seyrederken Terkos, Büyükçekmece ve Sazlıdere’de oranlar daha düşük seviyelerde bulunuyor.

İstanbul baraj doluluk oranı güncellendi! İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Başlık Resmiİstanbul baraj doluluk oranı güncellendi! İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Ömerli: %62,17

Darlık: %67,74

Elmalı: %100

Terkos: %34,64

Alibey: %68, 13

Büyükçekmece: %29,02

Sazlıdere: %27,47

Istrancalar: %84,2

Kazandere: %8,28

Pabuçdere: %3,41

İLGİLİ HABERLER
15 Ekim İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? 12 ilçede suların geleceği saat belli oldu
HABERLER
15 Ekim İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek? 12 ilçede suların geleceği saat belli oldu
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.