İstanbul baraj doluluk oranı, kentte etkili olan kuvvetli sağanağın ardından yeniden gündeme geldi. İSKİ’nin 15 Ekim tarihli verilerini güncellemesiyle Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibey ve diğer barajlardaki son su seviyesi merak ediliyor.

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İstanbul’da 14 Ekim akşamından itibaren etkisini artıran yağışların ardından gözler kentin su kaynaklarına çevrildi. İSKİ’nin sabah saatlerinde yenilediği baraj verileri, önceki güne göre dikkat çeken bir değişime işaret ederken en yüksek ve en düşük doluluk seviyesine sahip barajlar da belli oldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ’nin 15 Ekim 2026 saat 09.14 itibarıyla güncellediği verilere göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 45,22 olarak ölçüldü. Kentte etkili olan yağışların ardından barajlardaki güncel su seviyesi yeniden yükselişe geçti. İSKİ ekranında 14 Ekim’de İstanbul’a verilen toplam su miktarının ise 2 milyon 925 bin metreküp olduğu bilgisi yer aldı.

İstanbul baraj doluluk oranı güncellendi! İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin 15 Ekim tarihli baraj grafiğinde Elmalı Barajı en yüksek doluluk seviyesine sahip baraj olarak görülüyor ve seviyesi yüzde 100’e oldukça yakın seyrediyor. Istrancalar da yüzde 80’in üzerindeki seviyesiyle yüksek doluluk gösteren kaynaklar arasında bulunuyor. Darlık, Alibey ve Ömerli barajlarında doluluk yüzde 60 bandı ve üzerinde seyrederken Terkos, Büyükçekmece ve Sazlıdere’de oranlar daha düşük seviyelerde bulunuyor.

İstanbul baraj doluluk oranı güncellendi! İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Ömerli: %62,17

Darlık: %67,74

Elmalı: %100

Terkos: %34,64

Alibey: %68, 13

Büyükçekmece: %29,02

Sazlıdere: %27,47

Istrancalar: %84,2

Kazandere: %8,28

Pabuçdere: %3,41

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