İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Kasım AYEDAŞ (Ataşehir, Pendik, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli...)
İstanbul elektrik kesintisi 29-30 Kasım 2026 tarihli programı açıklandı. AYEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile ve Tuzla'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki 11 ilçede 29 Kasım Pazar ve 30 Kasım Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile ve Tuzla'da gerçekleştirilecek çalışmaların başlangıç ve bitiş saatleri belirlendi. İşte AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe kesinti saatleri...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 29-30 KASIM
ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILDIRIM BEYAZIT, YAMAN, GÖKTAŞ, TEMMUZ, ÇAKIR, MACİT, FEVZİ ÇAKMAK PAŞA, MİLLET, NAZIM, BARBAROS, KIRMIZI ATLAS, UĞUR, AKSOY
30.11.2026 13:00 - 14:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYDEMİR, ÇATAL, AYDINLAR, ABANT, TÜRKASLAN, HUZURLU, DESTE, GÜVERCİN, ÖZCANLAR, BEYZA, KANARYA, BEDİRLER, UĞUR BÖCEĞİ, KARABEY, ZÜLFİYE, LALECİK, AKINCI GENÇLER, ALYILDIZ, YAVUZ BEY, ARTVİNLİLER, YILDIRIM BEYAZIT, TONYALI, BOZTEPE, ANNE, BARBAROS, AKYILDIZ, YEŞİL ILGAZ, BEYAZ İNCİ, BEYHAN, ÖĞÜTVEREN, MİMAR SİNAN, GÖRELE, ADEM YAVUZ BEY, NECLA, SARI MENEKŞE, HACIOĞLU, FATİH, ODABAŞI, SÜNGERTAŞI
BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026 09:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OĞUL ÇIKMAZI, ÇAMLICA, İNCİRLİK, BAHTİYAR, PROF. DR. SAADETTİN ÖKTEN, SU YOLU ÇIKMAZI, OCAK ÇIKMAZI, HEDİYE
30.11.2026 10:00 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURUPLU, ŞUH, KIŞLATARLASI, MAŞATLIK, DOLAPDERE, MEMBA ÇIKMAZI, ETİK ÇIKMAZI, DERESEKİ, RİVA, REFAKAT, CENAPLAR, KAYNARCA YOLU, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, RİVA YOLU, EVLAT, YEŞİLTEPE, KALKANDERE, PROF. DR. AZİZ SANCAR, DEREBOYU
ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATABEY
30.11.2026 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 58., 52., DERE, MEVLANA, 14., 6., 4., 83., 23., 21., 82., 19., 56., 59., 18., 55., 27., 29., 49., MALAZGİRT, KURAN KURSU, 48., 57., 22., 47., 54., 53.
30.11.2026 14:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAVUZ SELİM, MİMAR SİNAN, NUMAN
30.11.2026 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLBAHÇE, MİMAR SİNAN, ALEV, ULUBATLI HASAN, GÖKSEL, AKÇAAĞAÇ, ŞEHİT HALDUN TAŞCIOĞLU, YILDIZ, KERVAN, KERVANSARAY, GAZİ, CEYLAN, ASMA, YURTSEVER, ÇARDAKBAYIRI, RAHMET, KÖŞK, ŞENAY, PAYİDAR, MÜRSEL, İLHAN, ORHANGAZİ, BAYRAKTAR, ABACI
01.12.2026 15:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NARLIDERE, ALINTERİ, MESUT, YEŞİL KAYALAR, SULTAN, DALYAN, ESİLA, RAY, SELVİ, YELKEN
01.12.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİL KAYALAR, ÖZGE, CANDAN, MÜCAHİT, ÇAVUŞBAŞI, DESTEGÜL, EFNAN, ETHEM, CEREN, BERK, GÜLDALI ÇIKMAZI, VEZİR, ÇOLPAN, BOSNA
01.12.2026 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOSNA, KIVANÇ, NİLÜFER, ORHANGAZİ, YAVUZ SELİM
01.12.2026 12:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORHANGAZİ
KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026 10:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞAHİKA, MEKTEP, DR. ERKİN
KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026 14:30 - 15:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MİHRACE, AFİYET, GÜLFEM, BABACAN, NEHİR, HAVADAR, HAZAR, TEKEBAYIRI
30.11.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞAHLAN, TAKVA, ASLAN, SAYDAM, PELİT, ARAKLI, TULUMBA, YENİSU, SAMANDIRA, NACİ, YEŞİLBAĞ, DEREÜSTÜ, NİS, LÜLE
30.11.2026 12:45 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KİRAZLIK
30.11.2026 16:15 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKRA, PANORAMA, ELVAN, SÜHA
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MENEKŞELER, CUMA, BAĞDAT, 100. YIL PARKI ÇIKMAZI, NAMIK KEMAL, ALİ RIZA ÇEVİK, SUNGUR, ERAYKENT SİTESİ
30.11.2026 14:45 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜYÜK TUR YOLU, VEFA, ADALILAR, GÜN IŞIĞI, KADİR ÇAVUŞ, RIFKI TONGSİR, HATBOYU YOLU, SALKIM, ANNELER, ALİ RIZA ÇEVİK, ADALET
30.11.2026 10:45 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMA, KADİR ÇAVUŞ, KAYALIK, BÜYÜK TUR YOLU, CENKLER, KÜÇÜK TUR YOLU, ALİ RIZA ÇEVİK, TUBA, BAĞDAT
PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖYCEĞİZ, EDEP, ZAKKUM, SEVGİ YOLU, ŞERİFE BACI, FORMÜL, ANADOLU YOLU, PULLUK, LEMALAR, EKİNEZYA, CESARET, YAĞMUR KUŞU, EFDAL, HAKİKAT, KARAÇAY, BEŞ ŞEHİR, SÜRMENE, MALAZGİRT, UFUK, ESRA, MURAT, AMASYA, ŞANLIURFA, BUĞDAY ÇIKMAZI, PETEK, ÇAĞLAYAN
30.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SELÇUKLU, MANOLYA
30.11.2026 09:00 - 10:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİLEK, SALKIM SÖĞÜT, OZANLAR, TASVİR, ALAÇATI, AKÇADAĞ, HÜKÜM, RESSAM, ŞEHİT F.ÇAKAR, KİTAP, BİLEN, AYDINLI, ŞENYOL, HARİKA, ŞİMŞEK, RASAT, ŞEHİT MEHMET COŞKUN, BAYRAM, SELAMET, PASTEL, BESTE, ELMAS, TATLICI, TUĞCULAR, NEVİN, KUŞKAYA, CAMİ BAHÇESİ, SEYDİLER, YILDIZ ÇİÇEĞİ, AKAR
30.11.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEMİL MERİÇ
30.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT FETHİ, MERİH, YERYÜZÜ
SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MÜMİNLER, GURBET, ABDÜLHAMİT
30.11.2026 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABDURRAHMAN, ZALOĞLU RÜSTEM, ELMALI, KÖŞEM, KARACABEY, OSMANGAZİ
30.11.2026 11:15 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KADİM, ESENÇAY, PETROL YOLU, KARTAL, GEYİK, KADER, ZALOĞLU RÜSTEM, HASANPAŞA, BAKIR, ZİNCİR, KESKİN, İPEK, EFE, MURADİYE, CEVHER, AY, SABAH, BEYAZ, IŞILTI, CEMİYET, BOYLAM, ÇOLAKOĞLU, PETEK, BEYDER, HİCRAN, HAZAR, FEVZİ ÇAKMAK, YUNUS EMRE, BEKÇİ, BAKAN, ASILTÜRK, DEĞER, BAHARAT, ULUGAZİ, PELİKAN
SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖYCEĞİZ, EDEP, ZAKKUM, SEVGİ YOLU, ŞERİFE BACI, FORMÜL, ANADOLU YOLU, PULLUK, LEMALAR, EKİNEZYA, CESARET, YAĞMUR KUŞU, EFDAL, HAKİKAT, KARAÇAY, BEŞ ŞEHİR, SÜRMENE, MALAZGİRT, UFUK, ESRA, MURAT, AMASYA, ŞANLIURFA, BUĞDAY ÇIKMAZI, PETEK, ÇAĞLAYAN
30.11.2026 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BASRA, ŞAHLAN, SİNOP, ŞÜKRÜ, KARATAŞ, SABİT, KINALITAŞ
30.11.2026 11:15 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KADİM, ESENÇAY, PETROL YOLU, KARTAL, GEYİK, KADER, ZALOĞLU RÜSTEM, HASANPAŞA, BAKIR, ZİNCİR, KESKİN, İPEK, EFE, MURADİYE, CEVHER, AY, SABAH, BEYAZ, IŞILTI, CEMİYET, BOYLAM, ÇOLAKOĞLU, PETEK, BEYDER, HİCRAN, HAZAR, FEVZİ ÇAKMAK, YUNUS EMRE, BEKÇİ, BAKAN, ASILTÜRK, DEĞER, BAHARAT, ULUGAZİ, PELİKAN
30.11.2026 09:00 - 09:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAL, CEVİZLİ, DAVET, ASILTÜRK, KARACABEY
ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
30.11.2026 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLBAHÇE, MİMAR SİNAN, ALEV, ULUBATLI HASAN, GÖKSEL, AKÇAAĞAÇ, ŞEHİT HALDUN TAŞCIOĞLU, YILDIZ, KERVAN, KERVANSARAY, GAZİ, CEYLAN, ASMA, YURTSEVER, ÇARDAKBAYIRI, RAHMET, KÖŞK, ŞENAY, PAYİDAR, MÜRSEL, İLHAN, ORHANGAZİ, BAYRAKTAR, ABACI
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
29.11.2026 10:00 - 19:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILÇAM, GÜZİN
30.11.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAMLI BELDE YOLU, İLTERİŞ
30.11.2026 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇELER, NEVZAT, GÜNEŞLİ, SEPET, KAR, KEMAH, AYNUR, GÜZ, BEŞER, KUBİLAY, KINALI, SONGÜL, ÖZLÜ, TOKGÖZ, SARMAŞIK, TÜLİN, GÜRSOY ÇIKMAZI, YENİBAHAR
30.11.2026 11:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SERVER, KUŞKONMAZ, GÜLDEFNE, SERİN
30.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYDINLIYOLU, ÇAVUŞ, ARZU, ELİK, AYDINLI YOLU, ASLI, AKAN ÇIKMAZI, BUĞDAY, MAYIS, SEDA, NEFER, BEYNUR, HAL YOLU, YENİYURT
30.11.2026 11:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRLANGIÇ, KÖKNAR, BAYRAKTAR