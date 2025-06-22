İstanbul Valiliği’nden karar: Taksim neden kapalı, M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu ne zaman açılacak?

İstanbul'da toplu taşıma ve yaya trafiğiyle ilgili alınan yeni kararlar kapsamında, Taksim ve çevresinde önemli kısıtlamalar uygulamaya kondu. İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla birlikte M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, ikinci bir açıklamaya kadar hizmet veremeyecek. Taksim neden kapalı, M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu ne zaman açılacak sorgulanıyor. İstanbul Valiliği ve Metro İstanbul X hesapları üzerinden açıklama geldi.

Taksim neden kapalı, M2 Yenikapı-Hacıosman metrosu ne zaman açılacak kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Valilik kararı doğrultusunda, M2 hattında yer alan Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatıldığı ve araçların bu duraklarda yolcu almayıp seferlerine devam edeceği duyuruldu. Aynı şekilde Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattı da işletmeye kapatıldı.

TAKSİM NEDEN KAPALI?

İstanbul Valiliği sosyal medya üzerinden organize edilmeye çalışılan izinsiz toplanma çağrılarına karşı önlem almak amacıyla 22 Haziran 2025 günü saat 00.01'den itibaren Taksim Meydanı ve çevresindeki alanları araç ve yaya trafiğine kapattı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada izinsiz bu tür yürüyüş ve çağrıların kamu düzenini ve toplumsal barışı tehdit edebileceği gerekçesiyle tüm toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, bildiri dağıtımı ve oturma eylemlerinin 24 saat süreyle yasaklandığı belirtildi. Tedbirler kapsamında Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve bağlı sokaklara bariyerler yerleştirilerek girişler engellendi.

TAKSİM-HACIOSMAN METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul’un açıklamasına göre M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, Valilik kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak.

Seferler belirtilen duraklarda durmaksızın devam edecek. Metro İstanbul, yeniden açılış için net bir tarih vermedi, gelişmeler doğrultusunda kamuoyuna bilgi verileceğini duyurdu.

ŞİŞHANE METROSU NEDEN KAPALI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Şişhane istasyonu da Taksim gibi 22 Haziran’da uygulanmaya başlanan güvenlik önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldı. İstiklal Caddesi girişleriyle bağlantılı olan Refik Saydam ve diğer girişlerin güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı bildirildi. Şişhane İstasyonu’nun ne zaman yeniden açılacağı ise Valilik ve Metro İstanbul’un yapacağı açıklamalara göre netleşecek.

KABATAŞ FÜNİKÜLER HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Taksim-Kabataş arasında ulaşım sağlayan F1 füniküler hattı da güvenlik önlemleri çerçevesinde durdurulan hatlar arasında yer alıyor. Metro İstanbul hattın hizmete ne zaman tekrar açılacağı konusunda şu an için net bir bilgi paylaşmadı. Açılış tarihi Valilik’in ikinci bir karar açıklamasına bağlı olacak. Yolcuların alternatif ulaşım seçeneklerini kullanmaları tavsiye ediliyor.