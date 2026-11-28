İstanbul'da kar yağışı beklentisine ilişkin İstanbul Valiliği ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yeni açıklamalar yapıldı. Soğuk ve yağışlı havaların etkisine girmeye hazırlanan kentte sıcaklıkların hissedilir derecede azalması beklenirken İstanbul'da ilk kar yağışının ne zaman görüleceği merak ediliyor.

Kaydet a- | +A

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerinin ardından İstanbul için soğuk hava, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği önümüzdeki günlere ilişkin hava sıcaklığı tahminlerini paylaşırken AKOM da 2026-2027 kış sezonunda kentte kar yağışı görülme ihtimalinin arttığı dönemlere ilişkin tahminlerini açıkladı.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul Valiliğinin 27 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamaya göre kent, 29 Kasım Pazar gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 30 Kasım Pazartesi günü belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. İstanbul genelinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Kent genelinde kar yağışı beklentisine ilişkin ise henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

AKOM'un meteorolojik değerlendirmelerine göre soğuk hava dalgasının bölgede 7 ila 10 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 8-10 derece birden azalacağı tahmin edilirken kuzey yönlerden esecek rüzgarın hızının zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaşabileceği öngörülüyor. İstanbul Valiliği, ani sıcaklık düşüşü nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul’a kar yağacak mı? İlk karın düşeceği tarih gündemde

İSTANBUL'A İLK KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

AKOM, Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı'nda İstanbul'a ilişkin uzun vadeli meteorolojik tahminleri paylaştı. Değerlendirmelerde aralık ayının son haftasından itibaren sıcaklıkların kış değerlerine gerileyeceği belirtildi. AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı ihtimalinin en yüksek olduğu dönem, Ocak 2027'nin başından şubat ayının ortasına kadar olan süreç olacak.

Kış sezonunda El Nino koşullarının etkisiyle yağışların mevsim normalleri civarında veya yer yer üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca kış boyunca etkili olabilecek kısa süreli kutup soğuklarının İstanbul'da kar örtüsü oluşturabileceği değerlendiriliyor. İBB, olumsuz kış koşullarına karşı hazırlıklarını sürdürürken 4 bin 781 kilometrelik yol ağında 12 bin 838 personel ve 3 bin 323 araçla 637 noktada görev yapılacağını açıkladı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala