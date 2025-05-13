İstanbul’da artçı sarsıntılar ne zaman bitecek? Son deprem 10 saniye sürdü!

Marmara Denizi açıklarında artçı depremler devam ederken İstanbul’da 13 Mayıs Salı günü üç büyük sarsıntı meydana geldi. Son dakika deprem haberine göre Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında saat 20.46 sularında 3.8 büyüklüğünde 10 saniyelik sarsıntı hissedildi.

İstanbul, 6.2 şiddetindeki sarsıntının ardından her gün deprem gerçeğiyle yüzleşiyor. Marmara Denizi’nde 13 Mayıs Salı günü üç büyük sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar artçı sarsıntıların ne zaman biteceğini araştırmaya başladı.

İSTANBUL’DA ARTÇI SARSINTILAR NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul’da 23 Nisan Çarşamba günü meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Endişe içinde olan vatandaşlar, artçı depremlerin ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Uzmanların değerlendirmelerine göre İstanbul’da artçı depremlerin bir süre daha devam etme ihtimali bulunuyor.

İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre İstanbul’da saat 20.46 sularında 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha hissedildi. 10 saniye süren sarsıntının yerin 10.86 km derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul’da 13 Mayıs Salı günü üç büyük sarsıntı hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre Marmara Denizi’nde en son 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.