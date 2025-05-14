İstanbul'da bugün deprem oldu mu? 14 Mayıs Son Depremler

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü İstanbul ve çevresinde yaşanan sarsıntılar, vatandaşlar arasında "deprem mi oldu" sorusunu yeniden gündeme getirdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı son depremler listesine göre İstanbul açıklarında sabah saatlerinde hafif şiddette iki ayrı deprem meydana geldi.

İSTANBUL'DA BUGÜN DEPREM OLDU MU?

14 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, gün içerisinde herhangi bir deprem olup olmadığını merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan güncel verilere göre İstanbul'da bugün hissedilir büyüklükte bir deprem yaşanmadı.

Sabah saatlerinde Marmara Denizi açıklarında 2.5 büyüklüğünde küçük çaplı bir sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi ve İstanbul’un bazı kıyı bölgelerinde hafif şekilde hissedildi.

Bu depremden 3 dakika önce yine Marmara Denizi'nde Avcılar'a yaklaşık 11 km uzaklıkta 1.6 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

14 Mayıs 2025 tarihinde Muğla’da dikkat çeken bir deprem meydana geldi. AFAD’ın aktardığı bilgilere göre saat 01:51'de merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesi açıkları olan 6.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Oldukça geniş bir bölgede hissedilen sarsıntı, özellikle Aydın, Denizli, Antalya, Isparta, Manisa ve Burdur gibi çevre illerde de vatandaşlar tarafından hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da ciddi mal kaybı yaşanmadı.

14 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ

18:26:36 - Erdemli (Mersin) - 1.3

18:10:27 - Akpınar (Kırşehir) - 0.9

17:04:08 - Tel Abyad, Rakka (Suriye) - Akçakale (Şanlıurfa) - 1.9

16:28:35 - Akdeniz - Kumluca (Antalya) - 2.3

15:56:00 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.1

14:35:55 - Van Gölü - Tuşba (Van) - 1.8

14:34:45 - Simav (Kütahya) - 1.5

14:27:52 - Aitos, Burgaz (Bulgaristan) - Kofçaz (Kırklareli) - 1.3

14:24:57 - Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) - 1.6

14:11:03 - İkizdere (Rize) - 1.0

14:06:29 - Merkez (Bartın) - 1.6

14:05:01 - Kaman (Kırşehir) - 1.2

13:55:24 - Çayırlı (Erzincan) - 1.4

13:17:09 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - 1.3

13:12:36 - Tel Abyad, Rakka (Suriye) - Akçakale (Şanlıurfa) - 1.8

13:08:36 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.2

13:06:41 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.3

13:04:19 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.7

13:03:31 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8

12:51:15 - Orhaneli (Bursa) - 1.7

12:35:18 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.3

11:50:32 - Soma (Manisa) - 1.8

11:29:45 - Yeşilyurt (Malatya) - 2.4

10:22:58 - Simav (Kütahya) - 1.1

10:07:39 - Altıeylül (Balıkesir) - 1.9

09:39:54 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.9

09:28:35 - Gümüşhacıköy (Amasya) - 1.7

09:24:44 - Döşemealtı (Antalya) - 1.5

09:00:37 - Doğanşehir (Malatya) - 2.5

07:37:30 - Marmara Denizi - Avcılar (İstanbul) - 1.6

07:34:34 - Marmara Denizi - Beylikdüzü (İstanbul) - 2.5

06:42:07 - Gürün (Sivas) - 1.5

06:35:23 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.2

06:21:32 - Tavşanlı (Kütahya) - 1.1

06:20:05 - Simav (Kütahya) - 1.7

06:17:32 - Simav (Kütahya) - 1.5

06:11:41 - Simav (Kütahya) - 1.0

06:03:08 - Simav (Kütahya) - 1.3

05:54:55 - Gürün (Sivas) - 2.3

05:20:17 - Simav (Kütahya) - 1.5

05:00:47 - Simav (Kütahya) - 2.9

04:59:18 - Simav (Kütahya) - 3.2

04:51:11 - Gürün (Sivas) - 1.4

04:19:38 - Gürün (Sivas) - 1.3

04:18:14 - Gölbaşı (Adıyaman) - 1.5

04:16:48 - Kale (Malatya) - 1.3

04:13:29 - Akdeniz - Kumluca (Antalya) - 2.6

04:08:32 - Sivrice (Elazığ) - 1.4

03:57:07 - Akdeniz - Datça (Muğla) - 3.3

03:30:08 - Akdeniz - Datça (Muğla) - 2.3

03:26:19 - Sivrice (Elazığ) - 0.9

03:18:54 - Kırıkhan (Hatay) - 1.9

03:17:14 - Saimbeyli (Adana) - 1.8

03:15:21 - Karesi (Balıkesir) - 1.4

02:58:59 - Akçadağ (Malatya) - 1.3

02:51:12 - Ege Denizi - Kuşadası (Aydın) - 1.4

02:15:32 - Pütürge (Malatya) - 1.0

01:51:17 - Akdeniz - Datça (Muğla) - 6.0

01:17:47 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.0

01:15:36 - Ege Denizi - Seferihisar (İzmir) - 1.5

01:03:48 - Simav (Kütahya) - 1.5

00:52:18 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.5

00:29:08 - Refahiye (Erzincan) - 1.9

00:16:18 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 1.9

00:15:06 - Simav (Kütahya) - 1.2

00:08:25 - Darende (Malatya) - 1.5

00:03:06 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - 1.1