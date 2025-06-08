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İstanbul'da deprem korkusunu körükleyen olay! Avcılar'da bir binanın duvarı yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden 6 katlı binanın çökmesi ve bitişik apartmandaki bir dairenin duvarının yıkılmasıyla oluşan kaza, bölgede endişeye yol açtı. Yetkililer, yıkım çalışmaları sırasında alınan güvenlik önlemleri sayesinde can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

İstanbul'da deprem endişesi devam ederken, Avcılar'da korkutan bir olay yaşandı.

Olay, öğle saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Düz Sokak üzerinde meydana geldi.

İstanbul'da deprem korkusunu körükleyen olay! Avcılar'da bir binanın duvarı yıkıldı - 1. Resim

6 KATLI BİNADA ÇÖKME KORKUTMUŞTU

Edinilen bilgiye göre kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada dün gece saatlerinde kendiliğinden çökme meydana gelmişti.

Risk oluşturan binanın bugün yıkımına başlanırken, iddiaya göre çalışmalar sırasında bitişik apartmandaki bir dairenin de duvarı kazayla yıkıldı.

Yıkım çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.  Yıkım esnasında sokakta güvenlik tedbirleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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