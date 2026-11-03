İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 4 Kasım Çarşamba İstanbul'da okul var mı?

İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusu, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısının ardından öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kent genelinde yerel olarak kuvvetli yağış ve saatte 70 kilometreye ulaşabilen rüzgar bekleniyor. İstanbul Valiliğinin hava koşullarına ilişkin açıklamasının ardından okulların durumuna yönelik araştırmalar hız kazandı.

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İstanbul Valiliği, 4 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Kentin bazı bölgelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi beklenirken öğle saatlerinden sonra rüzgarın da kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor. Olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilirken öğrenciler ve veliler, eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin resmi duyuruları takip ediyor.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 4 Kasım 2026 Çarşamba günü okulların tatil edildiğine ilişkin İstanbul Valiliği tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut durumda il genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısının ardından öğrenciler ve veliler, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor.

İstanbulda yarın okullar tatil mi? 4 Kasım Çarşamba İstanbulda okul var mı?

4 KASIM ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA OKUL VAR MI?

4 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul'da okulların açık olması ve derslerin planlanan saatlerde devam etmesi bekleniyor. Yeni bir duyuru yapılmadığı sürece öğrenciler eğitim öğretime devam edecek. Öğrencilerin ve velilerin okul tatiline ilişkin kesin bilgileri Valiliğin resmi duyurularından takip etmesi gerekiyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilik hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada,

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

04.11.2026 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ilimizde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rüzgârın; öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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