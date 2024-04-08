İYİ Parti Genel Başkan adayı Günay Kodaz hakkında

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Kurultayda aday olmayacağım' açıklamasının ardından,Günay Kodaz da, İyi Parti Genel Başkanlığı'na aday oldu. Peki, İyi Parti Genel Başkan adayı Günay Kodaz kimdir, kaç yaşında? Günay Kodaz nereli?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıklarken olağanüstü kurultayda yarışacak isimler belli olmaya başladı. İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz da adaylığını ilan etti. Peki, İYİ Parti Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Günay Kodaz kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

GÜNDÜZ KODAZ KİMDİR?

Günay Kodaz, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı İğde Kasabasında doğdu. Kodaz, eğitim hayatını Türkiye'nin farklı şehirlerinde bitirdi. İlkokul ve ortaokul eğitimini İğde'de tamamladı.

Günay Kodaz, Çorum Sağlık Meslek Lisesi'ni bitirdi. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nda tarih öğretmeni olarak görev yaptı.

Günay Kodaz, İngiltere'de dil eğitimi alarak İngilizce dilini geliştirdi ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi.

Kodaz, İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden biridir ve mesleği avukatlıktır.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Merkez Disiplin Kurulu eski başkanı Ethem Baykal ile Kurucular Kurulu üyeleri Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak genel başkan imzasıyla kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kodaz'ın İyi Parti'den ihraç edilmesi parti içi disiplin kurallarına uymadığı gerekçesiyle gerçekleşti.

14 Mayıs seçimlerinin ardından İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlığa adaylığını açıkladı.