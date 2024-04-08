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İyi Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın hakkında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın hakkında

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Kurultayda aday olmayacağım' açıklamasının ardından, Mehmet Tolga Akalın da, İyi Parti Genel Başkanlığı'na aday oldu. Peki, İyi Parti Genel Başkan adayı Mehmet Tolga Akalın kimdir, kaç yaşında? Mehmet Tolga Akalın nereli?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıklarken olağanüstü kurultayda yarışacak isimler belli olmaya başladı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da adaylığını ilan etti. Peki,  İyi Parti Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Mehmet Tolga Akalın kimdir? İşte hayatı ve kariyeri...

MEHMET TOLGA AKALIN KİMDİR?

Mehmet Tolga Akalın, 1974 yılında Edirne Keşan'da doğdu. 1996 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Mehmet Tolga Akalın, 1992 yılı Keşan İlçe Ocakları Yöneticisi, 1995 yılı Keşan Ülkü Ocakları ikinci Başkanı, 1997  2002 Keşan Ocak Başkanı, 2003 yılı MHP Keşan İlçe Yöneticisi, 2006 yılı MHP Keşan İlçe Başkanı, 2006 yılı MHP Edirne İl Başkanlığı görevlerini yaptı.

2017 yılında MHP'den istifa ederek İyi Parti Kurucular Kurulu arasında yer aldı. 2022 yılında Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Mehmet Tolga Akalın, evli ve iki çocuk babasıdır.

14 Mayıs seçimlerinin ardından İyi Parti’ni Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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