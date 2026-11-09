İzmir Aliağa'da fabrika patlaması, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü meydana geldi. İlçedeki bir demir çelik tesisinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıkarken bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Olayın ardından İzmir Valiliği ve ilgili bakanlıklardan peş peşe açıklamalar yapıldı. Patlamanın meydana geldiği fabrika, can kaybı ve yaralı sayısı ile arama kurtarma çalışmalarındaki son durum araştırılıyor.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın üzerine ekipler harekete geçti. Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki sanayi tesisinde başlayan yangına müdahale edilirken olay yerinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İZMİR ALİAĞA’DA PATLAMA HANGİ FABRİKADA OLDU?

İzmir'in Aliağa ilçesindeki patlama, HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana geldi. Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan tesiste 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı ve tesisin bulunduğu bölgeden yoğun duman yükseldi. Olayın bildirilmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, ambulanslar ve arama kurtarma görevlileri bölgeye yönlendirildi. Ekipler bir yandan yangını kontrol altına almak için müdahalede bulunurken diğer yandan fabrika sahasında arama kurtarma çalışmalarına başladı. Patlamanın nedenine ilişkin resmi inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın ardından ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını ve yangına müdahale ile arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.

İzmir Aliağa’da patlama hangi fabrikada oldu, ölü ya da yaralı var mı?

İZMİR PATLAMA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

İzmir Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre Aliağa'daki fabrika patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İzmir Valiliği, patlamanın ardından 10 kişinin enkaz altında kaldığını ve bu kişilere ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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