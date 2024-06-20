İzmir Torbalı'da 2.7 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2024 11:25 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 11:30 - Güncelleme:

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20 Haziran günü İzmir'de meydana gelen depremin ardından son dakika sarsıntı Ege Bölgesi'nde hissedildi. İzmir'de yaşayan vatandaşlar deprem mi oldu şimdi, kaç şiddetinde gibi sorulara cevap aramaya başladı. Deprem bildiriminin gelmesiyle beraber depremin kaç büyüklüğünde olduğu araştırılırken veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesinde yer aldı.