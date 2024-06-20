İzmir Torbalı'da 2.7 büyüklüğünde deprem oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
20 Haziran günü İzmir'de meydana gelen depremin ardından son dakika sarsıntı Ege Bölgesi'nde hissedildi. İzmir'de yaşayan vatandaşlar deprem mi oldu şimdi, kaç şiddetinde gibi sorulara cevap aramaya başladı. Deprem bildiriminin gelmesiyle beraber depremin kaç büyüklüğünde olduğu araştırılırken veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesinde yer aldı.
Bugün İzmir'de meydana gelen sarsıntının ardından vatandaşlar az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde aramasını yapmaya başladı. Şiddeti küçük olmasına rağmen vatandaşlar tarafından hissedilen sarsıntıyla ilgili sosyal medyada da paylaşımlar yapıldı. Uyarı sistemi aracılığıyla gelen sarsıntı bildirimiyle beraber son depremler listesi aratıldı.
İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
20 Haziran günü deprem uyarı sistemine gelen bildirimin ardından 2.7 büyüklüğünde sarsıntı olduğu bilgisi geldi. 4.2 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı vatandaş tarafından hissedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Rasathane'ye göre bugünün verileri şöyle:
Kaynak: Türkiye Gazetesi