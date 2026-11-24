Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına (JGK) 9 bin uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Yayımlanan ilanda başvuru şartları ve tarihlerine yer verildi. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığa 8 bin 174 jandarma, 3 at bakıcısı, 3 bot serdümeni, 5 kurbağa adam, 200 sıhhiyeci, 100 muhabere, 10 havacılık, 500 lojistik ve 5 bando olmak üzere toplam 9 bin erkek uzman erbaş alımı yapılacak.

Başvurular, 7 Aralık saat 23.59'a kadar "https://personeltemin.jandarma.gov.tr" adresinden, e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Alımın başvuru şartları ve diğer detaylarına "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "https://kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinde yer alan "2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.

Jandarma 9 bin uzman erbaş alımı yapacak! Uzman erbaş alımı başvuru tarihleri ve şartları

GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. 2027 yılı uzman erbaş teminine yönelik; (1) Jandarma, muhabere, havacılık ve bando alt branş kontenjanları için 2025-2026 yıllarından birine ait KPSS taban puanının (P3, P93, P94) en az 60 ve üzeri, Lojistik alt branş kontenjanları için lisans, ön lisans ve meslek lisesinin ilgili bölümleri için 2025-2026 yılına ait KPSS taban puanının (P3, P93, P94) en az (50) ve üzeri olması gerekmektedir (Her iki yıla ait sınav notu olanların yüksek puanı olanı kullanılacaktır.).

(2) Lojistik alt branşının belge ile başvurulan kontenjanları için ilköğretim (ortaokul), ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adayları başvuru kılavuzundaki Tablo-5’te belirtilen mesleki niteliklerinden birine sahip ise KPSS puanı olmadan belge ile (ustalık, kalfalık, Mesleki Yeterlilik Kurumu belgesi vb.) başvuru yapabileceklerdir. Adayların belgelerini Personel Temin Sistemi’ne yüklemesi gerekmektedir.

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2026) itibarıyla 20 (yirmi) yaşından gün almış olmak ve 27 (yirmi yedi) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2007 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar], ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen başvuru kılavuzundaki Tablo-6’da örneği bulunan nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,

e. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun “Uzman Erbaşlığa Geçirilme” başlıklı 5’inci Ek Maddesinde “Sözleşmeli erbaş ve erlerden bu fıkradaki şartları sağlayanlar; kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, aynı kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içerisinde olmak şartı ile uzman erbaşlığa nasbedilirler.” hükmü doğrultusunda halen J.Gn.K.lığı emrinde görevli sözleşmeli erbaş ve er olmak,

f. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre “Uzman Erbaş Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak,

g. En az 167 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu başvuru kılavuzundaki boy-kilo tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.),

ğ. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

h. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak,

ı.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak



i.Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak

j. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olmamak,

l. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

m. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

n. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

o. Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak, ö. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

p. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

r. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren şort ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak),

s. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,

ş. Yukarıdaki şartlara ilave olarak uzman erbaş temini için başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları sağlamak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA UZMAN ERBAŞ TEMİN İLANI İÇİN TIKLAYIN

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