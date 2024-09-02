Juventus sol kanat oyuncusu Filip Kostic Sırp asıllı

Filip Kostic Galatasaray'la transfer sürecinde en çok merak edilen futbolcular arasında yer alıyor. Juventus'un en dikkat çeken oyuncularından olan Filip Kostic'in hayatı ve kariyeri de merak konusu haline geldi.

Galatasaray yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin ardından Juventus'un deneyimli kanat oyuncusu Filip Kostic için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Kerem'in boşluğunu doldurmak adına 31 yaşındaki Sırp oyuncuyla ilgili temaslarını hızlandırma kararı aldı.

Yönetim Kerem’in ayrılığını fırsat bilerek Kostic transferinde son aşamaya geçmek istiyor.

FİLİP KOSTIC KİMDİR?

Filip Kostic 1 Kasım 1992 tarihinde doğmuş Sırp asıllı profesyonel bir futbolcudur.



Futbol kariyerine genç yaşlarda Sırbistan'ın yerel kulüplerinde başladı ve sonrasında Avrupa'nın önemli liglerinde kendini göstererek büyük kulüplere transfer oldu.

Hızlı ve teknik bir oyuncu olarak tanınan Kostic özellikle kanat pozisyonunda gösterdiği performansla dikkat çekmektedir.

FİLİP KOSTİC NERELİ?

Başarılı sol kanat oyuncusu Filip Kostic Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde doğdu.

FİLİP KOSTİC KAÇ YAŞINDA?

1992 doğumlu olan Filip Kostic 31 yaşındadır. Tecrübeli bir futbolcu olan Kostic kariyeri boyunca birçok farklı ligde forma giyerek önemli tecrübeler kazanmıştır.

FİLİP KOSTİC MEVKİİSİ NEDİR?

Filip Kostic mevkii olarak sol kanatta görev yapmaktadır.

Hızı, çabukluğu ve sol ayağını etkili kullanmasıyla tanınan Kostic ayrıca ofansif orta saha ve gerektiğinde sol bek pozisyonunda da oynamakta.

FİLİP KOSTİC HANGİ TAKIMDA?

Filip Kostic güncel olarak İtalya Serie A takımlarından biri olan Juventus'ta forma giyiyor.

2022 yılında Eintracht Frankfurt'tan transfer edilen Kostic Juventus'ta düzenli olarak forma giymekte ve takımın kanat pozisyonunda önemli bir rol oynamaktadır.

FİLİP KOSTİC İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Filip Kostic’in Juventus'taki performansı oldukça dikkat çekici.

Juventus formasıyla toplamda 87 maça çıkan Kostic, bu maçlarda 3 gol atarken 15 asist yapmıştır.

Öte yandan Filip Kostic Sırbistan milli takımıyla da 43 maçta 3 gol kaydetti.