Kabine gündeminde neler var? Kritik başlıklar masada!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplanıyor. Gündemde terörle mücadelede yeni yol haritası, dış politika gelişmeleri ve bayram süresince alınacak güvenlik önlemleri yer alıyor.

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya geliyor. Kritik toplantının ana gündem maddesi, Türkiye’nin terörle mücadelede attığı adımlar ve “Terörsüz Türkiye” vizyonu olacak.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine toplantısında, terör örgütü PKK’nın son dönemde gündeme gelen fesih kararı ve silah bırakma çağrısının sahaya etkileri kapsamlı şekilde ele alınacak. Güvenlik birimlerinden gelen son raporların, özellikle sınır bölgelerinde yaşanan gelişmeler ışığında kabine üyelerine sunulması bekleniyor. Ankara kulislerinde, bu sürecin devamı niteliğinde yeni bir ulusal güvenlik stratejisi oluşturulabileceği konuşuluyor.

DIŞ POLİTİKADA YOĞUN TRAFİK

Kabine gündeminde sadece terörle mücadele değil, aynı zamanda dış politikada yaşanan sıcak gelişmeler de yer alıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Türkiye’nin üstlendiği diplomatik rol ve yürütülen barış girişimleri detaylı şekilde değerlendirilecek. Diplomatik temasların yoğunlaştığı bir dönemde, kabineden yeni adımların gelmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI MASADA

Kabinede ele alınacak bir diğer önemli konu ise İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları. Türkiye’nin bölgede barış çağrıları ve insani yardımlar çerçevesinde attığı adımlar değerlendirilecek. Türkiye’nin Filistin meselesine yaklaşımı ve yeni diplomatik hamleler de masada olacak.

BAYRAM TATİLİNDE GÜVENLİK VE TRAFİK TEDBİRLERİ KONUŞULACAK

Kurban Bayramı tatiline kısa süre kala, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir diğer başlık ise tatil süresince alınacak güvenlik ve trafik tedbirleri olacak. İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, özellikle büyükşehir çıkışları ve tatil beldelerinde yaşanabilecek yoğunluklara karşı alınacak önlemleri kabineyle paylaşması bekleniyor. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli ulaşım için ek tedbirlerin alınacağı tahmin ediliyor.

KABİNE KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kameralar karşısına geçerek hem gündeme dair hem de alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.