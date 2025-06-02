Kabine toplantısında bayram tatili uzatılır mı? Son dakika bayram tatili uzatılma durumu

Kabine toplantısı öncesi bayram tatilinin uzatılma ihtimali yeniden gündeme geldi. Bayram haftasında milyonlarca çalışanın gözü bayram tatiline çevrildi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil yapan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatil süresini merak ediyor.

Bugün yapılacak olan Kabine toplantısı öncesi bayram tatilinin uzatılması yönündeki beklentiler arttı. Geçtiğimiz günlerde İletişim Başkanı Fahrettin Altun bayram tatilinin uzatılmadığını açıklamıştı. Gözler şimdi Kabine’den çıkacak yeni kararlara çevrildi.

KABİNE TOPLANTISINDA BAYRAM TATİLİ UZATILIR MI?

Kurban Bayramı’nın 9 güne çıkarılması yönündeki beklentiler bayrama günler kala arttı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun bayram tatilinin uzatılmadığını ve 10 Haziran Salı günü normal mesai işleyişine geri dönüleceğini duyurmuştu. Tatil planı yapan milyonlarca kişi bu kararın Kabine toplantısının ardından değişme ihtimalini merak ediyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE UZATILIR MI?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun bayram tatilinin 4.5 gün süreceğini açıklamıştı. Ancak tatilin 9 güne çıkarılması yönündeki beklentiler bayram tatili için yeni bir karar çıkma ihtimalini güçlendirdi. Kurban Bayramı’nın 9 gün olup olmadığı Kabine toplantısının ardından netlik kazanacak.

BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI SON DAKİKA?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil yapan çalışanlar, Kurban Bayramı için de benzer bir karar alınmasını bekliyordu ancak bayram tatili hafta sonuyla birleşmedi. Bu kapsamda 6 Haziran Cuma günü başlayan bayram tatili 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.