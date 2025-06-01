Bayram haftası yoklama yazılacak mı? Öğrencileri sevindiren haber!

Bayram haftası yoklama alınıp alınmayacağı milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. Bayram haftasında ders programı, yarım gün uygulamaları ve devamsızlık durumları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki bayram haftasında yoklama alınacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bu hafta Perşembe günü yarım gün tatil olurken 6 Haziran Cuma Kurban Bayramı’nın ilk günü olduğu için okullar kapalı olacak. Bu hafta yoklama alınacak mı, devamsızlık yazılır mı?

BAYRAM HAFTASINDA YOKLAMA ALINACAK MI?

Okullarda bayram haftasında devamsızlık yazılıp yazılmayacağı okul yönetimlerinin kararına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Ancak arife günü öğleden sonra eğitim verilmediği için öğleden sonra için yoklama alınmayacak.

BU HAFTA DEVAMSIZLIK YAZILIR MI?

2-3-4 Haziran tarihlerinde normal eğitim işleyişi devam edeceği için okula gitmeyen öğrencilerin devamsızlıkları sisteme girilebilir. Bu nedenle öğrencilerin, devamsızlık yazılmaması için sabah derslerine katılmaları tavsiye ediliyor.

5 HAZİRAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

5 Haziran Perşembe günü, arife günü olduğundan resmi kurum ve kuruluşlarda yarım gün mesai uygulanacak. Bu kapsamda Perşembe günü okullarda eğitim, öğle saatine kadar sürecek. Öğleden sonra ise öğrenciler için tatil başlayacak.

Perşembe günü sabah saatlerinde yoklama alınması bekleniyor. Ancak öğleden sonra eğitimin sona ermesi nedeniyle herhangi bir devamsızlık kaydı yapılmayacak.