Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? Son dakika tatil kararı bekleniyor

Kurban Bayramı haftasına girildi. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören binlerce öğrenci yarın okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Yaz tatiline yaklaşırken 2 Haziran Pazartesi günü okulların yarım gün veya tatil olma durumu gündeme geldi.

Kurban Bayramına günler kalmışken yarın okulların tatil veya yarım gün olma durumu merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kademelerindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarın okulların tatil olma ihtimalini araştırmaya başladı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Yarın okulların yarım gün olma durumu ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ancak 2 Haziran Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor.

2 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

Bayram haftasına girmişken gözler 2 Haziran Pazartesi günü okulların tatil olma durumuna çevrildi. Ancak Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda yarın okullarda normal ders saatleri içinde eğitim verilmeye devam edilecek.

YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Pazartesi okulların yarım gün veya 3 ders olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor. MEB 2024-2025 takvimine göre Kurban Bayramı 4.5 gün tatil olacak. 2 Haziran Pazartesi günü ise öğrenciler tam gün eğitim almaya devam edecek.

2 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban arifesi 5 Haziran olurken 6 Haziran Cuma günü bayramın ilk günü olacak. 5 Haziran Perşembe günü eğitim kurumlarında yarım gün ders işlenirken 2-3-4 Haziran tarihlerinde okullarda tam gün eğitime devam edilecek.

BAYRAM TATİLİ UZATILIR MI?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı açıklamalara göre Kurban Bayramı tatili hafta sonu ile birleşmeyecek. Buna göre Kurban Bayramı tatili bu yıl 4.5 gün sürecek.