Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? Son dakika tatil kararı bekleniyor

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? Son dakika tatil kararı bekleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? Son dakika tatil kararı bekleniyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı haftasına girildi. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören binlerce öğrenci yarın okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Yaz tatiline yaklaşırken 2 Haziran Pazartesi günü okulların yarım gün veya tatil olma durumu gündeme geldi.

Kurban Bayramına günler kalmışken yarın okulların tatil veya yarım gün olma durumu merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kademelerindeki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarın okulların tatil olma ihtimalini araştırmaya başladı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek. Yarın okulların yarım gün olma durumu ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ancak 2 Haziran Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor.

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? Son dakika tatil kararı bekleniyor - 1. Resim

2 HAZİRAN OKULLAR TATİL Mİ?

Bayram haftasına girmişken gözler 2 Haziran Pazartesi günü okulların tatil olma durumuna çevrildi. Ancak Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda yarın okullarda normal ders saatleri içinde eğitim verilmeye devam edilecek.

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? Son dakika tatil kararı bekleniyor - 2. Resim

YARIN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Pazartesi okulların yarım gün veya 3 ders olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor. MEB 2024-2025 takvimine göre Kurban Bayramı 4.5 gün tatil olacak. 2 Haziran Pazartesi günü ise öğrenciler tam gün eğitim almaya devam edecek. 

Yarın okullar tatil mi, yarım gün mü? Son dakika tatil kararı bekleniyor - 3. Resim

2 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban arifesi 5 Haziran olurken 6 Haziran Cuma günü bayramın ilk günü olacak. 5 Haziran Perşembe günü eğitim kurumlarında yarım gün ders işlenirken 2-3-4 Haziran tarihlerinde okullarda tam gün eğitime devam edilecek.

BAYRAM TATİLİ UZATILIR MI?

 İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı açıklamalara göre Kurban Bayramı tatili hafta sonu ile birleşmeyecek. Buna göre Kurban Bayramı tatili bu yıl 4.5 gün sürecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AFAD duyurdu! Bingöl'de korkutan deprem
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tek 'tık' ile binlerce TL kaybedebilirsiniz! Dolandırıcıların yeni taktileri ortaya çıktı: 'Sepetinizdeki ürün bekliyor...' - HaberlerTek 'tık' ile binlerce TL kaybedebilirsiniz!Trafik sorunu tarih oluyor! Asrın felaketinin yıktığı bölgeye 5 köprülü kavşak geliyor - HaberlerTrafik sorunu tarih oluyor!500 yıllık sistemle 4 yılda bir üretiliyor! Azı şifa, fazlası tehlikeli: "Nadir" olarak adlandırılıyor - Haberler500 yıllık sistemle 4 yılda bir üretiliyorLuis Enrique kızı öldü mü, Xana neden öldü? - HaberlerLuis Enrique kızı öldü mü, Xana neden öldü?Hepsijet, Trendyol Express pazar günü çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri - HaberlerHepsijet, Trendyol Express pazar günü çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleriŞampiyonlar Ligi finali en farklı galibiyet hangisi? Şampiyonlar Ligi final skorları - HaberlerŞampiyonlar Ligi finali en farklı galibiyet hangisi? Şampiyonlar Ligi final skorları
Sonraki Haber Yükleniyor...