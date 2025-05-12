Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kabine kararları ne zaman açıklanacak? Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi

Kabine kararları ne zaman açıklanacak? Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kabine kararları ne zaman açıklanacak? Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın başkanlığında gerçekleştirildi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kabine Toplantısı, 12 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Kabine toplantısı saat 16.40 itibarıyla başladı. Toplantıda ülke gündeminin yanı sıra dış siyasete dair konular da masaya yatırıldı. Kabine’den çıkacak kararlar ise şimdiden merak konusu oldu. Kabine toplantısının ana gündemini terör örgütü PKK'nın kendini fesih etmesi oluşturdu.

KABİNE KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kabinesi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştiriliyor. Saat 16.40’da başlayan toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Kabine kararları ne zaman açıklanacak? Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştiriliyor! - 1. Resim

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine’nin ana gündemini PKK’nın kendini fesih etmesi olurken terörsüz Türkiye çalışmalarında son durum, ekonomik gelişmeler, Pakistan-Hindistan ile Ukrayna-Rusya arasında yaşananlar masaya yatırılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump övgüler yağdırdı! "Erdoğan harika bir ev sahibi, Türkiye'ye gelebilirim!"Bahçeli'den terörsüz Türkiye hediyesi! Kabine'ye Türk bayraklı çiçek gönderdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sheffield United - Bristol City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İngiltere Championship yarı final - HaberlerSheffield United - Bristol City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İngiltere Championship yarı finalArda Kardeşler kimdir, hangi maçları yönetti? Kayserispor - Antalyaspor maçının hakemi oldu! - HaberlerArda Kardeşler kimdir, hangi maçları yönetti? Kayserispor - Antalyaspor maçının hakemi oldu!Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü ve Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kesinti olacak mahalleler - HaberlerGaziosmanpaşa, Beylikdüzü ve Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kesinti olacak mahalleler13 Mayıs Esenyurt, Küçükçekmece ve Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, hangi ilçelerde? BEDAŞ arıza sorgulama - Haberler13 Mayıs Esenyurt, Küçükçekmece ve Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, hangi ilçelerde? BEDAŞ arıza sorgulamaVenezia - Fiorentina maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Serie A canlı yayın bilgileri - HaberlerVenezia - Fiorentina maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Serie A canlı yayın bilgileriPKK silahları nereye bırakacak, fesih süreci nasıl olacak? Terör örgütü PKK 45 yıl sonra silah bırakacak! - HaberlerPKK silahları nereye bırakacak, fesih süreci nasıl olacak? Terör örgütü PKK 45 yıl sonra silah bırakacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...