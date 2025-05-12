Kabine kararları ne zaman açıklanacak? Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi

Kabine Toplantısı, 12 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Kabine toplantısı saat 16.40 itibarıyla başladı. Toplantıda ülke gündeminin yanı sıra dış siyasete dair konular da masaya yatırıldı. Kabine’den çıkacak kararlar ise şimdiden merak konusu oldu. Kabine toplantısının ana gündemini terör örgütü PKK'nın kendini fesih etmesi oluşturdu.

KABİNE KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kabinesi toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştiriliyor. Saat 16.40’da başlayan toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine’nin ana gündemini PKK’nın kendini fesih etmesi olurken terörsüz Türkiye çalışmalarında son durum, ekonomik gelişmeler, Pakistan-Hindistan ile Ukrayna-Rusya arasında yaşananlar masaya yatırılacak.