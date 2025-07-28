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Kabine Toplantısı saat kaçta, gündemde neler var? Gözler Beştepe'de!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kabine Toplantısı saat kaçta, gündemde neler var? Gözler Beştepe&#039;de!
Kabine Toplantısı, Orman Yangınları, Terör, Türkiye, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kabine toplantısı saat kaçta, gündemde neler var merak ediliyor. Gözler, 2025 Temmuz ayı son toplantısı gündem maddelerinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısı'nda orman yangınları, Terörsüz Türkiye süreci ve Gazze'deki insani krizin masaya yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bugün yapılacak Kabine Toplantısı’na ev sahipliği yapacak. Gözler Beştepe'ye çevrilirken gündemde Türkiye’yi sarsan orman yangınları ve Terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmaları yer alıyor. 

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün, 28 Temmuz 2025 Pazartesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanıyor. 14.00'de başlaması beklenen Kabine Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek ve ilgili bakanlar, gündem maddelerine ilişkin sunumlar yapacak.

Son kabine toplantısı 17 Temmuz 2025 Perşembe günü yapılmıştı. Toplantının ardından Erdoğan’ın kamuoyuna toplantı gündemine dair açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Kabine Toplantısı saat kaçta, gündemde neler var? Gözler Beştepe'de! - 1. Resim

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı’nın ana gündem maddeleri arasında Türkiye’yi sarsan orman yangınları, Terörsüz Türkiye süreci ve Gazze’deki insani kriz yer alıyor.

Orman yangınları, özellikle Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Antalya ve Karabük’te etkili olurken Tarım ve Orman Bakanı’nın sahada yürütülen çalışmalara ilişkin kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. 

Kabine Toplantısı saat kaçta, gündemde neler var? Gözler Beştepe'de! - 2. Resim

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Kabine Toplantısı’nın bitiş saati resmi olarak açıklanmasa da geçmiş toplantılar ve gündemin yoğunluğu dikkate alındığında, genellikle 3-4 saat süren toplantının 17.00-18.00 civarında tamamlanması bekleniyor. 

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması beklenniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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