Kahtalı Hamido kimdir? Ünlü sanatçının acı günü!

Arabesk müziğin sevilen ismi Kahtalı Hamido’nun oğlu Sinan Çelik’ten acı haber geldi. Sabah saatlerinde parkta ölü bulunan Sinan Çelik’in vefatı, sanat dünyasında derin yankı uyandırdı. Yaşanan bu durum Kahtalı Hamido kimdir sorusunu gündeme getirdi.

Arabesk ve halk müziğinin bilinen ismi Kahtalı Hamido’nun oğlu Sinan Çelik parkta ölü bulundu. Adıyaman’ın Sümerevler Mahallesi’nde yer alan Eğriçay Parkı’nda sabah saatlerinde görev başında olan Sinan Çelik, vatandaşlar tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Kahtalı Hamido’nun hayatı, sanat kariyeri ve oğlu Sinan Çelik’in ölümü merak konusu oldu.

KAHTALI HAMİDO KİMDİR?

Gerçek adı Hamit Çelik olan Kahtalı Hamido, 1956 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Hamido, henüz 12 yaşında keman çalmaya başlayarak sahne hayatına ilk adımını attı. Düğünlerde, özel etkinliklerde müzik yaparak başladığı sanat yolculuğunda halk müziği ve arabesk tarzında eserler vererek büyük bir hayran kitlesi edindi.

Sanat kariyerinde özellikle 1995 yılında çıkardığı “Gözünü Toprak Doyursun” albümü ile adını tüm Türkiye’ye duyuran sanatçı, “Sildim Defterimden Kekom”, “Hatırıma Sen Geldin” ve “Hayatıma Kış Geliyor” gibi albümleriyle geniş kitlelere ulaştı. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde özel bir hayranlığı bulunan Kahtalı Hamido, özgün yorumları ve kendine has üslubuyla tanındı.

SİNAN ÇELİK KİMDİR?

Kahtalı Hamido’nun oğlu olduğu öğrenilen Sinan Çelik, 52 yaşında olup Adıyaman Belediyesi’nde görevli olarak çalışıyordu. Adıyaman merkezde bulunan Eğriçay Parkı’nda temizlik ve çevre düzenlemesi alanında görev yapan Çelik’in sabah saatlerinde parkta hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan kontrollerde, 52 yaşındaki Sinan Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın duyulmasının ardından sosyal medya ve yerel basında Kahtalı Hamido’ya destek mesajları yağdı.

SİNAN ÇELİK NEDEN ÖLDÜ?

Kahtalı Hamido’nun oğlu Sinan Çelik’in ölüm nedeni henüz -belli olmadı. Sabah saatlerinde görev yaptığı parkta cansız bedeni bulunan Çelik’in ölümüne dair ilk bulgular adli vaka şüphesini akıllara getirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekipleri, Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.