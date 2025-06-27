Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kahtalı Hamido kimdir? Ünlü sanatçının acı günü!

Kahtalı Hamido kimdir? Ünlü sanatçının acı günü!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahtalı Hamido kimdir? Ünlü sanatçının acı günü!
Ölüm, Adıyaman, Ailesi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arabesk müziğin sevilen ismi Kahtalı Hamido’nun oğlu Sinan Çelik’ten acı haber geldi. Sabah saatlerinde parkta ölü bulunan Sinan Çelik’in vefatı, sanat dünyasında derin yankı uyandırdı. Yaşanan bu durum Kahtalı Hamido kimdir sorusunu gündeme getirdi.

Arabesk ve halk müziğinin bilinen ismi Kahtalı Hamido’nun oğlu Sinan Çelik parkta ölü bulundu. Adıyaman’ın Sümerevler Mahallesi’nde yer alan Eğriçay Parkı’nda sabah saatlerinde görev başında olan Sinan Çelik, vatandaşlar tarafından hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Kahtalı Hamido’nun hayatı, sanat kariyeri ve oğlu Sinan Çelik’in ölümü merak konusu oldu.

KAHTALI HAMİDO KİMDİR?

Gerçek adı Hamit Çelik olan Kahtalı Hamido, 1956 yılında Adıyaman’ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Hamido, henüz 12 yaşında keman çalmaya başlayarak sahne hayatına ilk adımını attı. Düğünlerde, özel etkinliklerde müzik yaparak başladığı sanat yolculuğunda halk müziği ve arabesk tarzında eserler vererek büyük bir hayran kitlesi edindi.

Sanat kariyerinde özellikle 1995 yılında çıkardığı “Gözünü Toprak Doyursun” albümü ile adını tüm Türkiye’ye duyuran sanatçı, “Sildim Defterimden Kekom”, “Hatırıma Sen Geldin” ve “Hayatıma Kış Geliyor” gibi albümleriyle geniş kitlelere ulaştı. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde özel bir hayranlığı bulunan Kahtalı Hamido, özgün yorumları ve kendine has üslubuyla tanındı.

 

SİNAN ÇELİK KİMDİR?

Kahtalı Hamido’nun oğlu olduğu öğrenilen Sinan Çelik, 52 yaşında olup Adıyaman Belediyesi’nde görevli olarak çalışıyordu. Adıyaman merkezde bulunan Eğriçay Parkı’nda temizlik ve çevre düzenlemesi alanında görev yapan Çelik’in sabah saatlerinde parkta hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yapılan kontrollerde, 52 yaşındaki Sinan Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın duyulmasının ardından sosyal medya ve yerel basında Kahtalı Hamido’ya destek mesajları yağdı. 

SİNAN ÇELİK NEDEN ÖLDÜ?

Kahtalı Hamido’nun oğlu Sinan Çelik’in ölüm nedeni henüz -belli olmadı. Sabah saatlerinde görev yaptığı parkta cansız bedeni bulunan Çelik’in ölümüne dair ilk bulgular adli vaka şüphesini akıllara getirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekipleri, Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünyanın gözü orada! Ateşkes sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyorBursa'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı... Gözyaşları içinde tahliye edildiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da metro ve otobüslerde ilk aktarma ücretsiz mi? 9 ilçede ring hattı faaliyete geçiyor - HaberlerAnkara'da metro ve otobüslerde ilk aktarma ücretsiz mi? 9 ilçede ring hattı faaliyete geçiyorCHP kurultayı davasında Kemal Kılıçdaroğlu geri döner mi? Mutlak butlan çıkması halinde ne olacağı araştırılıyor - HaberlerCHP kurultayı davasında Kemal Kılıçdaroğlu geri döner mi? Mutlak butlan çıkması halinde ne olacağı araştırılıyorSon dakika İzmir'de yangın neden çıktı, söndürüldü mü? 5 mahalle tahliye ediliyor - HaberlerSon dakika İzmir'de yangın neden çıktı, söndürüldü mü? 5 mahalle tahliye ediliyorCutha kimin atı, Hulusi Çil kimdir? 99. Gazi Koşusu'nda birinci Cutha oldu - HaberlerCutha kimin atı, Hulusi Çil kimdir? 99. Gazi Koşusu'nda birinci Cutha oldu99. Gazi Koşusu ödülü 2025 ne kadar? 99. Gazi Koşusu sonuçları ve birincisi belli oldu - Haberler99. Gazi Koşusu ödülü 2025 ne kadar? 99. Gazi Koşusu sonuçları ve birincisi belli olduAhmet Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında? 99. Gazi Koşusu'nda Cutha'nın binicisi ve şampiyonu Ahmet Çelik'in hayatı merak ediliyor - HaberlerAhmet Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında? 99. Gazi Koşusu'nda Cutha'nın binicisi ve şampiyonu Ahmet Çelik'in hayatı merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...