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Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu Sinan Çelik parkta ölü bulundu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da, ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu Sinan Çelik bir parkta ölü bulundu. Acı haberin ardından hastane morguna akın eden aile ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Adıyaman’ın Eğriçay Parkı'nda görevli olarak çalışan 52 yaşındaki Sinan Çelik, sabah saatlerinde parkta hareketsiz şekilde bulundu.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Sinan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu! - 1. Resim

SİNAN ÇELİK'İN CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sinan Çelik'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Sinan Çelik'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu! - 2. Resim

Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu olan Sinan Çelik'in üç çocuk babası olduğu öğrenildi. Acı haberi alan Kahtalı Hamido, ünlü bestekar Aziz Çelik ve aile yakınları hastane morguna akın etti. Gözyaşlarına boğulan yakınları sinir krizi geçirerek fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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