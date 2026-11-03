Kaleciyle çarpışmış, kalbi durmuştu! Jesus de Miguel kimdir, öldü mü?

Tenerife’nin 30 yaşındaki İspanyol forveti Jesus de Miguel, Andorra kalecisi Jesús Owono ile çarpışmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Pozisyon esnasında kalesinden çıkan Owono’nun dizi, Jesús de Miguel’in göğüs kafesine gelmiş ve oyuncunun sahada kalbi durmuştu. Peki, Jesus de Miguel kimdir, öldü mü?

Kaydet a- | +A

İspanya La Liga 2’nin 12. haftasında Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada Andorra kalecisi Jesus Owono ile çarpışarak sakatlık yaşayan Tenerife’nin golcüsü Jesus de Miguel, kaldırıldığı hastanede hayatını yitirdi.

İspanya La Liga 2’nin 12. haftasında Tenerife ile Andorra karşılaşmasında yaşanan talihsiz olay, futbol camiasını yasa boğdu. Mücadelenin uzatma dakikalarında Andorra kalecisi Jesus Owono ile çarpışan Tenerife’nin golcüsü Jesus de Miguel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık ekiplerinin sahada gerçekleştirdiği müdahale sonucunda kalbi yeniden çalıştırılan futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede tedavi altına alınan Miguel, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

JESUS DE MİGUEL KİMDİR?

Profesyonel futbol kariyerine 2015 yılında İspanya’nın Leganes B takımında başladı.

2016 yazında Lugo Fuenla’ya transfer oldu, Temmuz 2017’de Inter de Madrid’e gitti. Sırasıyla Fuenlabrada, Union Adarve, Navalcarnero, Unionistas, Castello ve Tenerife formalarını terletti.

Kariyeri boyunca İspanya’da sekiz farklı kulüpte daha forma giydi. 2025 yılında 100 bin euro bedelle Tenerife’ye transfer olan De Miguel, İspanya İkinci Ligi’nde mücadele ediyordu.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala