Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı! Dün gece deprem mi oldu?

Marmara Denizi’nin Büyükçekmece açıklarında dün gece meydana gelen deprem vatandaşları endişelendirdi. Kandilli Rasathanesi İstanbul’un birçok ilçesinde hissedilen depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı. Marmara Denizi’nde yaşanan sarsıntı dün gece deprem mi oldu sorusunu gündeme getirdi.

İstanbul geçtiğimiz aylarda hissedilen 6.2 şiddetindeki sarsıntıyla deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Marmara Denizi’nde zaman zaman küçük çaplı sarsıntılar devam ederken dün gece Büyükçekmece açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

DÜN GECE DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi’nin Büyükçekmece açıklarında meydana gelen sarsıntı İstanbul’un birçok ilçesinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, 25 Haziran 2025 gecesi Marmara Denizi’nde derinliği 15,69 km olan 3.4 büyüklüğünde deprem bir deprem oldu.

İSTANBUL’DA DÜN GECE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Marmara Denizi’nin Büyükçekmece açıklarında dün gece 3.4 şiddetinde sarsıntı kaydedildi. Kandilli Rasathanesi depremin yerin 15,69 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

SON DEPREMLER LİSTESİ 26 HAZİRAN

2025-06-26 05:41:12 39.68833 26.18722 7.0 ML 1.0 Ezine (Çanakkale)

2025-06-26 05:40:09 39.68028 26.20083 7.03 ML 1.5 Ezine (Çanakkale)

2025-06-26 05:31:15 38.76056 26.40417 6.99 ML 1.5 Ege Denizi - [10.75 km] Karaburun (İzmir)

2025-06-26 05:27:40 38.10694 36.62722 6.99 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)

2025-06-26 05:23:33 38.02472 37.36694 7.01 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)



2025-06-26 05:18:03 37.21806 28.38194 7.0 ML 1.4 Menteşe (Muğla)

2025-06-26 05:07:01 38.13528 38.60194 7.0 ML 2.0 Pütürge (Malatya)

2025-06-26 04:33:49 36.67833 29.37722 6.94 ML 1.5 Seydikemer (Muğla)

2025-06-26 04:33:33 39.62556 26.06528 10.96 ML 1.5 Ege Denizi - [10.13 km] Ayvacık (Çanakkale)

2025-06-26 04:26:29 39.42694 37.29722 7.0 ML 1.5 Ulaş (Sivas)

2025-06-26 04:16:13 37.92389 30.33278 15.41 ML 1.3 Keçiborlu (Isparta)

2025-06-26 04:06:37 39.20583 29.00917 12.17 ML 1.2 Simav (Kütahya)

2025-06-26 03:44:05 39.05472 29.55528 6.97 ML 1.0 Gediz (Kütahya)

2025-06-26 03:28:11 40.20139 34.22917 4.81 ML 1.5 Sungurlu (Çorum)

2025-06-26 03:03:22 38.05611 37.42278 6.69 ML 1.1 Nurhak (Kahramanmaraş)

2025-06-26 02:57:48 37.83333 26.75611 7.68 ML 2.2 Ege Denizi - [29.74 km] Seferihisar (İzmir)

2025-06-26 02:50:20 38.11389 27.10833 7.0 ML 1.1 Menderes (İzmir)



2025-06-26 02:46:26 37.63861 35.99 12.47 ML 1.9 Kozan (Adana)

2025-06-26 02:45:23 39.17333 28.98111 11.66 ML 1.1 Simav (Kütahya)

2025-06-26 02:37:20 38.09083 37.8375 4.78 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)

2025-06-26 02:22:28 36.81917 30.40694 8.66 ML 1.4 Konyaaltı (Antalya)

2025-06-26 02:06:52 39.38444 25.72306 7.22 ML 1.3 Ege Denizi - [31.34 km] Ayvacık (Çanakkale)

2025-06-26 01:41:47 39.435 28.6075 7.0 ML 1.6 Dursunbey (Balıkesir)

2025-06-26 01:39:46 39.09306 27.77389 9.88 ML 1.0 Kırkağaç (Manisa)

2025-06-26 01:37:54 39.67472 43.09361 7.0 ML 1.2 Merkez (Ağrı)

2025-06-26 01:33:46 38.03583 37.27472 7.01 ML 1.0 Nurhak (Kahramanmaraş)

2025-06-26 01:23:16 39.39139 25.70583 7.61 ML 1.4 Ege Denizi - [32.50 km] Ayvacık (Çanakkale)

2025-06-26 01:20:33 38.22139 38.635 9.29 ML 1.1 Pütürge (Malatya)

2025-06-26 01:11:18 39.63833 26.10306 7.0 ML 1.0 Ege Denizi - [06.96 km] Ayvacık (Çanakkale)

2025-06-26 01:08:35 40.12722 40.55611 7.0 ML 0.8 Merkez (Bayburt)

2025-06-26 01:03:30 40.84778 28.20444 10.25 ML 1.5 Marmara Denizi - [24.56 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

2025-06-26 00:56:47 39.8425 41.45167 7.06 ML 1.1 Pasinler (Erzurum)

2025-06-26 00:43:51 38.02444 37.67583 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)

2025-06-26 00:37:54 40.7425 35.78417 9.32 ML 1.2 Merkez (Amasya)

2025-06-26 00:35:20 37.93694 27.40778 7.0 ML 1.0 Selçuk (İzmir)