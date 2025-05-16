Kargo firmaları dağıtım hizmetini durduracak! 19 Mayıs’ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda kargoların açık olup olmadığı kargo bekleyen ve kargo gönderimi yapacakların gündeminde yer alıyor. 19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle Trendyol Express, MNG ve Yurtiçi Kargo çalışma durumu merak edildi.

Kargo bekleyen ve kargo gönderimi yapacak vatandaşlar 19 Mayıs’ta kargoların çalışma durumunu araştırıyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta bir günlük resmi tatil olacak. Bu kapsamda 19 Mayıs Pazartesi günü lojistik firmalarının bazıları kargo kabulü ve dağıtım hizmeti vermeyecek.

19 MAYIS KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil olduğundan kargo şirketlerinin bazıları bu özel günde hizmet vermeyecek. Sevkiyat, gönderi kabulü ve dağıtım işlemleri 20 Mayıs Salı günü başlayacak.

19 MAYIS KARGOLAR AÇIK MI?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda kamu kurumlarının yanı sıra birçok lojistik firmaları da hizmet vermeyecek. Kargolar dağıtım ve sevkiyat işlemleri ilk iş gününde kaldığı yerden devam edecek.

YURTİÇİ KARGO AÇIK MI 19 MAYIS?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda çoğu kargo firması, dağıtım ve teslimat işlemlerine ara verirken Yurtiçi Kargo, dağıtım ve teslimat işlemlerine devam edecek.

19 MAYISTA ARAS KARGO DAĞITIM YAPACAK MI?

Aras Kargo, 19 Mayıs’ta tüm şubelerini kapalı tutacak. Ancak dağıtım ve teslimat hizmetleri devam edebilir.

MNG KARGO 19 MAYISTA AÇIK MI?

MNG Kargo da Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 19 Mayıs’ta hizmet vermeyecek. Sevkiyat, gönderi kabulü ve dağıtım işlemleri ise bölgelere göre farklılık gösterecek.

TRENDYOL EXPRESS 19 MAYISTA ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil uygulamasına katılan bir diğer firma olan Trendyol Express, 19 Mayıs Pazartesi günü işlemlerine ara verecek.

PTT KARGO PAZARTESİ DAĞITIM YAPACAK MI 19 MAYIS?

PTT kargo 19 Mayıs’ta kapalı olacak.