Esra Erol’un programına başvuran 70 yaşındaki Süleyman, internette tanıştığı bir kadının kendisini 4,5 milyon lira dolandırdığını anlattı. Fotoğrafları izinsiz kullanılan sosyal medya fenomeni Karina Scherzer ise Süleyman’a bir mesaj gönderdi. Peki, 4,5 milyon liralık aşk tuzağında fotoğrafları kullanılan Karina Scherzer kimdir?

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İnternetten tanıştığı kişiye evini ve arabasını satarak 4,5 milyon TL gönderdiğini söyleyen 70 yaşındaki Süleyman Amca'nın hikâyesinde yeni bir gelişme yaşandı. Esra Erol ve ekibi, Süleyman Amca'ya gönderilen fotoğrafların gerçek sahibi Karina'ya ulaştı.

Fotoğraflarının izinsiz kullanılması nedeniyle Türkiye'den çok sayıda mesaj aldığını belirten Karina, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Programı izlediği görüntüleri paylaşan Karina "Son günlerde Türkiye'den çok sayıda mesaj aldım. Ancak herkese özellikle de Süleyman Amca'ya şunu açıklamak istiyorum. Bu olayla hiçbir ilgim yok." ifadelerini kullandı.

Karina Scherzer kimdir? 4,5 milyon liralık vurgunda fotoğrafı kullanılan Karina’dan mesaj

KARİNA SCHERZER KİMDİR?

23 Aralık 2001 tarihinde dünyaya gelen Karina Scherzer, Instagram, TikTok ve YouTube gibi platformlarda paylaşımlar yapan bir sosyal medya içerik üreticisidir. ATV’de yayımlanan Esra Erol’da programında Meksika kökenli Avusturyalı bir içerik üreticisi olarak tanıtıldı.

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