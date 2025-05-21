Karne günü ne zaman, karneler saat kaçta dağıtılacak? 2025 yaz tatili karne günü tarihi

2024-2025 eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşılırken, milyonlarca öğrenci ve veli için en çok merak edilen konuların başında karne günü geliyor. Yaz tatiline kısa bir süre kala, okulların ne zaman kapanacağı ve karnelerin hangi tarihte dağıtılacağı soruları gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Karne günü ne zaman, karneler saat kaçta dağıtılacak merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce duyurulan takvime göre 2025 karne günü tarihi netleşmiş durumda.

2025 yılında öğrenciler eğitim-öğretim yılının ikinci dönemini 20 Haziran Cuma günü tamamlayacak. Aynı gün içerisinde Türkiye genelindeki tüm okullarda karne dağıtım işlemleri yapılacak ve yaz tatili resmi olarak başlamış olacak. Okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde okuyan öğrenciler, karne günüyle birlikte yaz tatiline girecek.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvime göre yurt genelinde tüm okullarda karne dağıtımı 20 Haziran 2025 Cuma günü yapılacak. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, bu tarihte yıl boyunca gösterdikleri performansın karşılığını alacak. Karne günü ile beraber yaz tatili de başlayacak.

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karne günü sabah saatlerinde okullarda hareketlilik başlıyor. Karne dağıtım saatleri okullara göre küçük farklılıklar gösterse de genel olarak sabah 08.30’dan itibaren öğrencilere karneleri verilmeye başlanıyor. Her okul, kendi yönetimsel planlaması doğrultusunda karne dağıtım saatini belirliyor. Karne töreni sonrasında öğrenciler yaz tatiline resmi olarak girmiş olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

20 Haziran 2025 Cuma günü itibarıyla yaz tatili tüm Türkiye’de başlamış olacak. Öğrenciler 20 Haziran'dan itibaren üç aylık uzun bir dinlenme dönemine girecek. Eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu geride bırakacak olan öğrenciler, tatil boyunca hem fiziksel hem zihinsel olarak kendilerini yenileme fırsatı bulacak. Yaz tatili süreci, yeni eğitim yılı başlayana kadar devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi günü çalacak. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler, üç aylık bir aranın ardından yeniden sınıflarına dönecek. İlk dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler bu tarihten itibaren yarıyıl tatiline başlayacak.