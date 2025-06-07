Karne günü ne zaman? Karneyle yaz tatili başlayacak!

2024-2025 eğitim öğretim döneminin sona ermesine sayılı günler kala, karne tarihi milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer aldı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan resmi takvim doğrultusunda okullar, Haziran ayının son haftalarına girilirken karne heyecanına sahne olacak.

Türkiye genelinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının bitişi için geri sayım başladı. Bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle eğitim kurumları kısa bir ara verse de, öğrenciler 20 Haziran’da karnelerini alarak uzun yaz tatiline çıkacak.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2024-2025 eğitim dönemi 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte okullarına giderek karnelerini alacak ve üç aylık yaz tatiline resmi olarak başlamış olacak. Aynı gün sabah saatlerinde yapılacak karne töreniyle birlikte, hem öğrenciler hem de öğretmenler için yaz tatili süreci başlayacak.

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karnelerin dağıtım saati, okulların yönetim kararlarına göre farklılık gösterebiliyor. Ancak genel uygulamaya göre karne dağıtımı 20 Haziran Cuma sabahı saat 08.30’dan itibaren başlıyor. Öğrencilerin bu saatte okullarında hazır bulunmaları bekleniyor.

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 eğitim yılı başlangıç tarihi belli oldu. Yeni dönemde okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü kapılarını yeniden açacak. Yaklaşık üç aylık yaz tatilinin ardından öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim yılına merhaba diyecek.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim döneminin ilk yarısı 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra 15 günlük yarıyıl tatili başlayacak ve ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü devam edecek.