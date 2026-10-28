Kars 36 Spor Antalyaspor maçı, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kapsamında futbolseverlerin gündeminde. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal, başlama saati ve maçın oynanacağı stat bilgisi araştırılıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu heyecanı 28 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Kars 36 Spor, sahasında Süper Lig ekibi Antalyaspor'u konuk edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanan turda kazanan takım bir sonraki aşamaya yükselecek.

KARS 36 SPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kars 36 Spor ile Antalyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşması A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda karşılaşmalar tek maç üzerinden oynandığı için Kars 36 Spor ile Antalyaspor arasındaki mücadelede kazanan ekip yoluna devam edecek.

Kars 36 Spor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu)

KARS 36 SPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kars 36 Spor Antalyaspor maçı 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Tayfun Sarı olarak belirtilirken yardımcı hakemler Oğuz Akyüz ve Sertaç Erşahin olarak yer alıyor. Dördüncü hakem ise Şahin Berker olacak.

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