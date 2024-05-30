Katılım endeksine uygun olmayan Yiğit Akü halka arzı, 31 Mayıs'a kadar talep toplayacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Mayıs 2024 10:47 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 10:57 - Güncelleme:

Halka Arz, Borsa, Haber

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SPK'nın başvurusunu onayladığı hisseler arasında yer alan Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ne zaman işlem görecek merak edilirken katılım endeksine uygun mu, değil mi araştırması yapıldı. Talep toplama işlemleri 29 Mayıs'ta başlayan hissesin vermesi beklenen olası lot miktarı haberimizde yer aldı.