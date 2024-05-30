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Katılım endeksine uygun olmayan Yiğit Akü halka arzı, 31 Mayıs'a kadar talep toplayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Katılım endeksine uygun olmayan Yiğit Akü halka arzı, 31 Mayıs&#039;a kadar talep toplayacak
Halka Arz, Borsa, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SPK'nın başvurusunu onayladığı hisseler arasında yer alan Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ne zaman işlem görecek merak edilirken katılım endeksine uygun mu, değil mi araştırması yapıldı. Talep toplama işlemleri 29 Mayıs'ta başlayan hissesin vermesi beklenen olası lot miktarı haberimizde yer aldı.

Son zamanlarda yakından takip edilen halka arzlar arasında olan Yiğit Akü Malzemeleri'nin kaç lot vereceği araştırılırken hangi bankalardan alınacağı da merak konusu oldu. İşte satın alınabilecek bankalar...

Hisse, 29-30-31 Mayıs tarihleri aralığında talep toplamasının ardından sonuçlarını açıklayacak ve borsada işlem göreceği tarih belirlenecek.

Katılım endeksine ve T1- T2 kullanımına uygun olmayan şirket, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınabilecek.

Katılım endeksine uygun olmayan Yiğit Akü halka arzı 31 Mayıs'a kadar talep toplayacak - 1. Resim

Sonuçlarının ardından netleşecek olan lot miktarlarının tahmini dağılımı şöyle:

2.5 Milyon katılım - 24 Lot 

2.9 Milyon katılım - 21 Lot

3.3 Milyon katılım - 18 Lot

3.7 Milyon katılım - 16 Lot 

4.1 Milyon katılım - 15 Lot 

4.5 Milyon katılım - 14 Lot 

4.9 Milyon katılım - 12 Lot 

Katılım endeksine uygun olmayan Yiğit Akü halka arzı 31 Mayıs'a kadar talep toplayacak - 2. Resim

Açıklığı %24,96 olurken büyüklüğü 2,6 Milyar TL olarak belirlendi.

Şirketin fonu kullanacağı alanlar arasında %20 Üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları, %40 Lityum batarya fabrikası yatırımları, %30 İşletme sermayesi ve %10 Finansal borçların ödenmesi yer aldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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